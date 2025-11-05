सर्दियों में बिना चीनी के बनाएं टेस्टी मुरब्बा, स्वाद में लाजवाब, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

Amla Murabba Recipe: सर्दियों का मौसम आते हैं हम सभी अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से गर्माहट दें और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. जब बात ऐसी चीज की हो रही है तो हम आंवला को कैसे भूल सकते हैं. आंवले के मुरब्बे का सेवन ठीक आंवले की तरह ही आपके लिए फायदेमंद होता है. लेकिन कई लोग इसके बावजूद भी इसका सेवन करने से बचते हैं क्योंकि इसमें चीनी पाई जाती है. अगर आप भी सिर्फ इस वजह से आंवले का मुरब्बा नहीं खा पाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे मुरब्बा की एक ऐसी रेसिपी जो बिना चीनी के गुड़ की मदद से बनाई जाएगी. यह न सिर्फ स्वादिष्ट होगा बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. तो चलिए जानते हैं गुड़ आंवला मुरब्बा की आसान रेसिपी.

गुड़ आंवला मुरब्बा कैसे बनता है

सामग्री

आंवला – 250 ग्राम

गुड़ – 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ

पानी – 1 कप

इलायची पाउडर – आधा छोटा चम्मच

दालचीनी पाउडर – एक चौथाई छोटा चम्मच या ऑप्शनल

लौंग – 2 से 3 दाने

नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच मुरब्बे को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए

विधि

मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और फिर इसे पानी में डालकर उबाल लें. आंवले को आपको तब तक उबालना है जब तक ये पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, ध्यान रखें की ये गले नहीं. आंवले के ठंडा होने के बाद इसकी गुठली निकाल कर अलग कर दें.

अब एक पैन में पानी डालें और उसमें गुड़ डालकर इसको मीडियम आंच पर पकाएं. जब तक गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए और हल्का चाशनी जैसा न बन जाए, तब तक चलाते रहें. इसके बाद चाशनी में इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर और लौंग डाल कर कुछ देर पकाएं. अब इसमें आंवला डालें और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकाएं ताकि गुड़ अच्छे से आंवले के अंदर चला जाए.

अब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें और फिर इसमें नींबू का रस डालें और साफ कांच के जार में भरकर ठंडी, सूखी जगह पर रखें. यह मुरब्बा कई दिनों तक खराब नहीं होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)