होली के रंगों से त्वचा हो गई है रूखी तो इन Detox Drinks से करें स्किन को हाइड्रेट

होली पर जमकर खाया है ऑयली और मीठा तो अब ऐसे रखें अपनी सेहत का ध्यान, डाइट में शामिल करें ये 3 चीजें

होली के बाद की स्किन को स्मूथ और क्लियर बनाने के लिए पिएं यह 5 डिटॉक्स ड्रिंक:

न्यूट्रिशनिस्ट अंजू सूद बताती हैं कि "लौकी की सब्जी में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह विटामिन सी, के, कैल्शियम और जिंक से भरपूर होती है." ये पोषक तत्व स्किन पोर्स से निकलने वाले ऑयल को बैलेंस करने के लिए जाने जाते हैं. लौकी का जूस होली के ठीक बाद सिस्टम को साफ करने और पिंपल्स जैसी त्वचा की समस्याओं को रोकने के लिए एकदम बेहतरीन जूस है. इसके सेवन से आपको फायदा पहुंच सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा अरोड़ा बताती हैं, "ककड़ी का जूस एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो स्किन की रेडनेस, चकत्ते, धब्बे और सूजन को रोकने और यहां तक ​​कि कम करने में मदद करता है." साथ ही, खीरा हमारी स्किन को वो सभी आवश्यक तत्व प्रदान करता है जो उसको बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं.