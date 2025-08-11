समय से पहले बुढ़ापे की वजह बनती हैं ये 5 चीजें, चेहरे की रौनक खोने से पहले जान लीजिए

Early Signs Of Aging: हर कोई चाहता है कि वह लंबे समय तक जवां दिखे, हेल्दी और तातकवर महसूस करे. लेकिन, हमारी कुछ आदतों की वजह से बुढ़ापा उम्र से पहले ही शरीर और चेहरे पर झलकने लगता है. समय से पहले बुढ़ापा सिर्फ झुर्रियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि शरीर की एनर्जी, मानसिक स्थिति और स्किन की चमक पर भी असर डालता है. नीचे बताए गए 5 कारण ऐसे हैं, जो अक्सर हमारी नजरअंदाजी के चलते हमें जल्दी बूढ़ा बना देते हैं. सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से सेहतमंद रहना ही असली खूबसूरती है.

समय से पहले बुढापा आने की वजहें (Reasons For Premature Ageing)

1. धूम्रपान

धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह स्किन को भी तेजी से बूढ़ा बनाता है. सिगरेट में मौजूद निकोटीन शरीर की कोशिकाओं को कमजोर करता है. यह स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी को खत्म कर देता है. नतीजा ये होता है कि चेहरे पर झुर्रियां जल्दी दिखने लगती हैं, होंठों के किनारे काले पड़ने लगते हैं और स्किन बेजान हो जाती है. लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले लोगों के चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण साफ दिखाई देते हैं.

2. खराब खानपान

हर दिन जो खाना हम खाते हैं, वही हमारे शरीर और चेहरे की सेहत तय करता है. ज्यादा चीनी, तले हुए या पैकेटबंद खाने से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. इससे स्किन की चमक कम होने लगती है. इसके उलट, ताजे फल, हरी सब्ज़ियां और साबुत अनाज खाने से शरीर को ज़रूरी पोषण मिलता है, जिससे उम्र का असर धीरे-धीरे दिखता है.

3. शराब का सेवन

शराब शरीर से पानी खींच लेती है, जिससे स्किन सूखी और मुरझाई हुई दिखने लगती है. इसके अलावा, यह लिवर को भी नुकसान पहुंचाती है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाता है. जब ये काम ठीक से नहीं हो पाता, तो इसका असर चेहरे पर झाइयों, फुंसियों और ढीली स्किन के रूप में दिखता है.

4. नींद की कमी

अगर नींद पूरी न हो तो शरीर खुद को ठीक से सुधार नहीं पाता. नींद के दौरान शरीर नई सेल्स बनाता है और पुराने टिश्यू की मरम्मत करता है. जब हम ठीक से नहीं सोते, तो ये प्रक्रिया रुक जाती है. इसका असर हमारी स्किन पर तुरंत दिखता है-डार्क सर्कल्स, थकी हुई आंखें और बेरौनक चेहरा जल्दी दिखाई देने लगते हैं.

5. तनाव

लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है. यह हार्मोन स्किन की नमी और कसावट बनाए रखने वाले तत्वों को रोक देता है. नतीजा यह होता है कि स्किन सूखने लगती है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है और झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती हैं.

