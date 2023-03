'Fitness Chef' ने बताया बर्गर, पिज्जा को ना कहें बिना कैलोरी कम करने का तरीका

फिटनेस शेफ ने शेयर किया, "बर्गर किंग से आपका वजन नहीं बढ़ेगा. केएफसी का भोजन करने से आत्म-घृणा नहीं होना चाहिए. चलते-फिरते सबवे से खाने पर सजा की आवश्यकता नहीं है. इसके बजाय, हम क्या खाते हैं, इसकी हमारी समझ हमारे आहार में इसकी व्यवहार्यता के बारे में हमें शिक्षित होने की जरूरत है." उन्होंने बताया कि अधिक वजन का कैलोरी से भरे खाद्य पदार्थों से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बजाय, यह हमारा समग्र "आहार प्रबंधन" है जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है." इससे नहीं कि हम अपने आहार में मैकडॉनल्ड्स को शामिल करते हैं या नहीं... मेरी पोस्ट बताती है कि कैसे विभिन्न ऑप्शन के चयन से समय के साथ अलग-अलग एनर्जी की खपत हो सकती है."

टॉमलिंसन ने यह भी कहा कि ये जंक फूड आपके डिजायर पोषण लक्ष्य को "अस्थायी रूप से" प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन, अगर आप पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करते हैं और "एनर्जी को कहीं और संतुलित करते हैं", तो बर्गर या पिज्जा खाने से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.



Dear Ladies! डिप्रेशन से डरें नहीं, डील करना सीखें, Women's Day पर इन आसान Tips के साथ जिंदगी से निकाल फेंकें Stress

Graphic 1: ग्रांड बिग मैक, मीडियम फ्राइज़ और डाइट कोक के साथ मैकडॉनल्ड्स से ग्रैंड बिग मैक, मीडियम फ्राइज़ और बड़े कोका-कोला की अदला-बदली करके, आप कुल कैलोरी की संख्या को 1349 से 831 तक कम कर सकते हैं.

Graphic 2: बर्गर किंग से एक डबल व्हॉपर, बड़े फ्राइज़ और एक बड़े स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक का सेवन करने के बजाय, 2104 की तुलना में कुल 1018 कैलोरी के लिए व्हॉपर, नियमित फ्राइज़ और एक स्ट्रॉबेरी सुंडे लें.

Graphic 3: पनीर, मीडियम फ्राइज़ और मैकडॉनल्ड्स के एक बड़े कोक ज़ीरो के साथ एक डबल क्वार्टर पाउंडर के बजाय पनीर, बड़े फ्राइज़ और एक बड़े कोका-कोला के साथ एक क्वार्टर पाउंडर का विकल्प लेने से 1395 से 845 तक कैलोरी कम होगी.

Graphic 4: बेकन डबल चीज़बर्गर और बर्गर किंग से बड़ा कोक ज़ीरो, बेकन किंग बर्गर और बड़े कोका-कोला की जगह, आपको 1321 से 443 कैलोरी कम करने में मदद करेगा.

Graphic 5: मैकडॉनल्ड्स से लट्टे के साथ डबल सॉसेज और एग मैकमफिन के बजाय, 748 की तुलना में 520 कैलोरी के लिए नियमित कैपुचिनो के साथ नियमित सॉसेज और एग मैकमफिन खाएं.

Graphic 6: बड़े पेप्सी के साथ बड़े चिकन पॉपकॉर्न, नियमित बीबीक्यू बीन्स और डाइट पेप्सी के साथ केएफसी माइटी बकेट को बदलने से कैलोरी की संख्या 1670 से 570 तक कम हो जाएगी.

Graphic 7: Iमैकडॉनल्ड्स बिग टेस्टी बेकन बर्गर में बड़े फ्राइज़ और बड़े केले के शेक के साथ शामिल होने के बजाय, 1748 की तुलना में कुल 1009 कैलोरी के लिए मीडियम फ्राइज़ के साथ बेकन डबल चीज़बर्गर और बनाना मिल्कशेक आज़माएं.

Graphic 8: एक फुटलॉन्ग सबवे मीटबॉल मारिनारा को ओरियो मफिन और 500 मिली स्प्राइट के साथ 6-इंच सबवे मीटबॉल मारिनारा, चॉकलेट चंक कुकी और 500 मिली स्प्राइट जीरो से बदलकर, आप कैलोरी की संख्या को 1711 से 797 तक कम कर सकते हैं.

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

Featured Video Of The Day

Xiaomi 13 Hands On and First Look in Hindi: कड़क है!