आचार्य बालकृष्ण ने बताया सर्दियों में लहसुन खाने का सही तरीका, इस तरीके से खाएंगे Raw Garlic तो कभी नही पड़ेंगे बीमार

Right Way to Eat Garlic: आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि सर्दियों में कैसे लहसुन का सेवन करना चाहिए, ताकि आपको उसके पूरे फायदे मिल सकें और आप बीमारियों से दूर रह पाओ.

Garlic Khane Ka Sahi Tarika: सर्दियो में लहसुन खाने का सही तरीका जान लो.

How to Eat Garlic: लहसुन हमारे किचन में पाई जाने वाली एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन अमूमन कई तरह की डिशेस बनाने में किया जाता है. ये खाने का स्वाद बढ़ाता है. वहीं कई लोगों को इसका स्वाद भी बेहद पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने अलग स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाने वाला लहसुन आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. अगर आप इसका सेवन सही तरीके से और सही समय पर करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए किसी दवा से कम नहीं है. ये आपके दिल के लिए फायदेमंद, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है. आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि लहसुन से मिलने वाले फायदे उठाने के  लिए आपको इसका सेवन कैसे और कब करना चाहिए. 

आचार्य बालकृष्ण ने बताया लहसुन खाने के फायदे 

आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए शरीर को अंदर से गर्म रखना और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में लहसुन का सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. बस आपको इसे खाने का सही तरीका पता होना चाहिए. आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक सुबह खाली पेट 1-2 कली कच्ची लहसुन का सेवन गुनगुने पानी के साथ करना आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. इसके सात ही इसमें पाए जाने वाले तत्व शरीर में जमा अपशिष्ट पदाथों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं. ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है. अगर आप सर्दियों के मौसम में लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप कई बीमारियों से खुद का बचाव कर पाएंगे. 

आचार्य बालकृष्ण ने बताया लहसुन खाने का सही तरीका 

लहसुन खाने के लिए आप रात को सोने से पहले 1-2 कली लहसुन को छीलकर उसको पानी में भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट लहसुन वाले पानी को पिएं और लहसुन को चबाकर खा लें. लहसुन को इस तरीके से खाने से ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है और दिल की बीमारियों से बचाव में मदद करता है. साथ ही यह जोड़ों के दर्द और शरीर में जकड़न को भी कम करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

