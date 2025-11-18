विज्ञापन
दुनिया में लगभग 2000 तरह की खाने लायक कीड़े मिलते हैं. लोग इन्हें घर में पकड़कर नहीं खाते बल्कि साफ जगहों पर इन्हें ऑर्गेनिक फीड के साथ तैयार किया जाता है. यहां जानिए 6 ऐसे कीड़े जिन्हें दुनिया भर में लोग खाते हैं.

इन 6 कीड़ों को खा भी सकते हैं आप, नुकसान नहीं सेहत को फायदा पहुंचाते हैं , जानें इनके नाम
6 कीड़े जो खाए भी जा सकते हैं और हेल्थ के लिए फायदेमंद भी हैं.

हमारे यहां लोगों को कीड़ों का नाम सुनते ही घिन आने लगती है, ऐसे में इन्हें खाने की बात तो कल्पना से भी परे लगती है. लेकिन दुनिया के कई देशों में ये रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा हैं. अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के कुछ देशों में लोग सदियों से कीड़े खाते आ रहे हैं. अनुमान है कि आने वाले समय में ये फूड, दुनिया की ज़रूरत बन सकता है, क्योंकि इसे बहुत कम जगह और कम रिसोर्स के साथ तैयार किया जा सकता है. कीड़े छोटी बॉडी में बड़ी एनर्जी रखते हैं. जैसे एक मधुमक्खी उड़ती है या टिड्डा कूदता है, उसमें कितनी ताकत लगती है. इसी वजह से इन कीड़ों में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है. आम तौर पर ये कीड़े प्रोटीन से भरपूर, कार्ब्स में कम और आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स से रिच होते हैं. इनमें अनसैचुरेटेड फैट की अच्छी मात्रा होती है, जो हेल्दी फैट माना जाता है.

कीड़े खाने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते. अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की आबादी करीब 9 अरब हो जाएगी. ऐसे में खेती की जमीन कम होने, समुद्रों के ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते खाने की कमी बढ़ सकती है. कीड़े इस समस्या का हल बन सकते हैं क्योंकि, इन्हें बहुत कम पानी, जमीन और चारे की जरूरत होती है. दुनिया में लगभग 2000 तरह की खाने लायक कीड़े मिलते हैं. लोग इन्हें घर में पकड़कर नहीं खाते बल्कि साफ जगहों पर इन्हें ऑर्गेनिक फीड के साथ तैयार किया जाता है. यहां जानिए 6 ऐसे कीड़े जिन्हें दुनिया भर में लोग खाते हैं और जो हेल्थ के लिए फायदेमंद भी हैं.

ये कीड़े खाए जा सकते हैं- (These insects can be eaten)

1. क्रिकेट्स यानि एक खास तरह का प्रोटीन रिच झींगुर-
यहां क्रिकेट के खेल की बात नहीं हो रही, बल्कि ये खास तरह का झींगुर की तरह का कीड़ा होता है. कई देशों में इसे खाया जाता है. इससे बना आटा और एनर्जी बार भी बिकते हैं.  2 टेबलस्पून क्रिकेट फ्लोर में लगभग 50 कैलोरी, 6 ग्राम प्रोटीन और 2.5 ग्राम फैट मिलता है. ये गट हेल्थ की लिए भी अच्छा है और गुड बैक्टिरिया का अच्छा सोर्स है.

2. मीलवर्म्स: दूध जैसा प्रोटीन और फैट-
 मीलवर्म्स को ड्राई, रोस्ट, फ्राई, बॉइल, स्टीम या माइक्रोवेव तक किया जा सकता है. ड्राई और प्रोसेस्ड मीलवर्म्स में लगभग 50 फीसदी प्रोटीन और 30 फीसदी फैट मिलता है. ये फैट मात्रा फूल मिल्क पाउडर जितनी होती है.

3. टरमाइड यानि दीमक: मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स-

घर में जिंदा दिख जाए तो चिंता बढ़ जाती है, लेकिन अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों  में इन्हें स्वाद के साथ खाया जाता है. दीमक में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो मेटाबॉलिज्म, हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी माना जाता है.
4. ग्रॉसहॉपर यानि टिड्डे: एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर-
अगर आपको श्रिम्प पसंद हैं तो टिड्डे भी पसंद आ सकते हैं क्योंकि इनका टेस्ट काफी मिलता-जुलता बताया गया है. इन्हें खाने लायक बनाने के लिए इनके पंख और पैर हटाए जाते हैं. ये प्रोटीन और फैट में हाई लेकिन कार्ब्स में कम होते हैं. टिड्डों में ताज़े ऑरेंज जूस से भी 5 गुना ज्यादा एंटीऑक्सिडेंट होते हैं. मैक्सिको में इन्हें टैकोज़ और गुआकामोले में डाला जाता है और जापान में सोया सॉस के साथ फ्राई करके खाया जाता है.

5. ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा: हेल्दी स्नैक-
कई देशों में इन्हें रोस्ट करके और अलग-अलग फ्लेवर के साथ पैकिंग कर बेचा जाता है. इसके 2 टेबलस्पून में करीब 50 कैलोरी, 3.5 ग्राम फैट, 4 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फाइबर मिलता है. यानी स्नैक के तौर पर ये काफी बैलेंस्ड चॉइस हैं.

6. Cicadas (सकाडस) : श्रिम्प जैसा टेस्ट और हाई प्रोटीन-

ये कम फैट और ज्यादा प्रोटीन वाले कीड़े माने जाते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि FDA ने चेतावनी दी है कि जिन्हें सीफूड से एलर्जी है वो सिकाडा ना खाएं क्योंकि ये श्रिम्प और लॉबस्टर के ही रिश्तेदार हैं. प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीडिंग महिलाएं भी इन्हें अवॉइड करें क्योंकि इनमें मर्करी हो सकता है. इन्हें बैटर में डुबोकर फ्राई किया जाता है या चॉकलेट में कोट करके भी खाया जाता है.

हालांकि भारत में आमतौर पर कीड़ों को खाने की वस्तु नहीं समझा जाता, लेकिन कई देशों में ये नॉर्मल फूड की तरह खाए जाते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

