लिवर-किडनी को डिटॉक्स कर हड्डियों को मजबूत करता है ये छोटा ड्राई फ्रूट्स

Anjeer Khane Ke Fayde: अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना इस तरह से इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Anjeer Benefits: छोटे अंजीर के फायदे बड़े.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, सब्जियों और फलों का सेवन कर स्वस्थ रहा जा सकता है. ऐसा ही छोटा फल है अंजीर, जिसके सेवन से कई लाभ मिलते हैं. मध्य प्रदेश का आयुष विभाग अंजीर को मिठास के साथ सेहत का खजाना बताता है. 

कैसे करें अंजीर का सेवन- (Anjeer Khane Ka Tarika)

हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि अंजीर खाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है. इसके लिए रात में कुछ अंजीर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लें, वह पानी भी पी लें. सर्दियों में ताजा अंजीर खाना और भी बेहतर होता है.

अंजीर खाने के फायदे- (Anjeer Khane Ke Fayde)

1. एनर्जी-

यह विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और शरीर को भरपूर ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचा सकता है. 

2. किडनी लिवर-

अंजीर खाने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लिवर और किडनी को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी इन अंगों की सफाई करता है.

3. हड्डियों-

अंजीर में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं , जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या दूर रह सकती है.

4. पाचन-

पाचन तंत्र को भी मजबूत करने का काम अंजीर करता है. कब्ज की पुरानी शिकायत हो तो भिगोए हुए अंजीर रोज सुबह खाने से आराम मिलता है.

5. मोटापा-

 जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद भी वजन नहीं घटा पा रहे तो अंजीर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत है और कैलोरी कम.

6. दिल-

 दिल के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद है. इसके सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और आयरन की भरपूर मात्रा खून की कमी दूर करती है. त्वचा चमकदार और बाल मजबूत बनते हैं. अंजीर खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है.

नोटः

रोजाना अंजीर के सेवन से पूरी सेहत दुरुस्त रहती है. हालांकि, कुछ लोगों को सावधानी रखनी चाहिए. जिन्हें अंजीर से एलर्जी है, उन्हें मुंह में खुजली या चकत्ते हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में अंजीर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही अंजीर का सेवन करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

