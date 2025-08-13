चिया पानी की बजाय इस चीज में मिलाकर करें Chia Seeds का सेवन, Dr Karan ने बताए हैरान करने वाले फायदे

Chia Seeds With Curd Benefits: जब भी पेट साफ नहीं होता या कब्ज बनती है तो सभी की यही राय होती है कि चिया के पानी का सेवन किया जाय. पानी में भीगे ये बीज आंतों में चिकनाहत लाने का काम करते हैं, जिससे पेट की गंदगी बाहर निकालने में मदद मिलती है. चिया सीड्स को हेल्थ फूड की दुनिया में सुपरफूड माना जाता है. ये छोटे-छोटे बीज दिखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और कई जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. आमतौर पर लोग चिया सीड्स को पानी में भिगोकर पीते हैं, लेकिन डॉक्टर करन राजन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में बताया कि दही में चिया सीड्स मिलाकर खाना पानी की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है.

यह भी पढ़ें: काजू, बादाम, किशमिश से भी ज्यादा ताकतवर है ये गुमनाम मेवा, कम ही लोग जानते हैं इसके गजब फायदे

दही में चिया क्यों है बेहतर?

डॉ. करन के अनुसार, दही में मौजूद प्रोटीन, फैट और प्रोबायोटिक्स चिया सीड्स को हाइड्रेट करने और उनमें मौजूद फाइबर को रिलीज करने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं. इसका मतलब है कि चिया सीड्स धीरे-धीरे पचते हैं और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं.

इसके अलावा, यह प्रक्रिया कोलन में गहराई तक फर्मेंशन को धीमा करती है, जिससे शरीर में एक बैलेंस्ड SCFA प्रोफाइल बनता है. इसमें खासतौर से ब्यूटिरेट और प्रोपियोनेट जैसे फैटी एसिड्स शामिल होते हैं, जो आंतों की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं.

ओमेगा-3 अवशोषण में सुधार

चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन जब इन्हें दही के साथ खाया जाता है, तो शरीर इन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है. दही में मौजूद बायोएक्टिव पेप्टाइड्स और जीवित कल्चर चिया के पोषक तत्वों के साथ मिलकर शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं.

यह भी पढ़ें: सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए फायदेमंद है मोरिंगा की पत्तियां, जानें खाने के अनगिनत फायदे

कैसे करें सेवन?

एक कटोरी दही लें और उसमें एक चम्मच चिया सीड्स मिलाएं.

इसे 20–30 मिनट तक भिगोने दें ताकि बीज फूल जाएं.

चाहें तो इसमें फल, शहद या नट्स भी मिला सकते हैं.

इसे सुबह नाश्ते में या शाम के स्नैक के रूप में खाएं.

चिया बीज को दही में खाने के फायदे (Benefits of Eating Chia Seeds In Curd)

पाचन बेहतर होता है.

लंबे समय तक पेट भरा रहता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है.

वजन घटाने में सहायक.

गट हेल्थ को सुधारता है.

एनर्जी बनाए रखता है.

चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाना एक स्मार्ट और सेहतमंद तरीका है. यह न केवल पोषण को बढ़ाता है, बल्कि शरीर को धीरे-धीरे और संतुलित रूप से ऊर्जा देता है. डॉक्टर करन राजन की सलाह के अनुसार, अगर आप चिया को सही तरीके से खाना चाहते हैं, तो दही के साथ इसका सेवन जरूर आजमाएं.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)