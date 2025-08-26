यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो पिएं इस खुशबूदार चीज का पानी, निचुड़कर नस-नस से बाहर निकल जाएगी गंदगी

High Uric Acid Ko Kam Karne Ke Upay: बदलते खानपान की वजह से हमारे शरीर में कई चीजें कम-ज्यादा हो रही है. उनमें से एक यूरिक एसिड भी है. आजकल यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या काफी बढ़ गई है. जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने-फिरने में परेशानी होने लगती है. अगर यूरिक एसिड का इलाज न किया जाए, तो ये गठिया का कारण बन सकता है. जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वे यूरिक एसिड कम करने के लिए घरेलू उपाय तलाशते हैं. कई लोग सवाल करते हैं कि यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल करें? अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू उपायों की मदद से यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है.

अगर आप यूरिक एसिड को कम करने के घरेलू उपाय तलाश रहे हैं, तो यहां हम एक ऐसे आसान नुस्खे के बारे में बता रहे हैं जो यूरिक एसिड निचोड़कर शरीर से बाहर निकाल सकता है. वह कमाल का नुस्खा है धनिया पत्तियों का पानी. यूरिक एसिड की समस्या (Uric Acid Problem) के लिए धनिया पत्तियों का पानी एक सरल और असरदार उपाय है. तो चलिए जानते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है.

यह भी पढ़ें: सोने से पहले दही में मिलाकर खा लीजिए ये चीज, सुबह कोने-कोने से निकल जाएगी सारी पेट की गंदगी

बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने घरेलू उपाय - Home Remedies To Reduce High Uric Acid Naturally

Photo Credit: Canva

धनिया पत्तियों का पानी

धनिया न सिर्फ हमारे भोजन को सुगंधित बनाता है, बल्कि धनिया के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफाइंग गुण शरीर से टॉक्सिन और एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद विटामिन सी, कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों और जोड़ो को मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी कारगर माना जाता है.

धनिया पत्तियों का पानी बनाने का तरीका - How To Make Coriander Leaves Water

सबसे पहले एक मुट्ठी ताजे हरे धनिये के पत्ते लें.

इन्हें अच्छी तरह धो लें ताकि मिट्टी या कीटनाशक हट जाएं.

अब एक पैन में 2 गिलास पानी डालकर गर्म करें.

पानी उबलने लगे तो इसमें धनिये के पत्ते डाल दें.

इसे 7-8 मिनट तक उबालें.

अब पानी को छानकर गुनगुना ही पिएं.

आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा और डिटॉक्स असर भी दोगुना होगा.

यह भी पढ़ें: विटामिन डी का खजाना है छोटा सा दिखने वाला यह फल, अंडा और मच्छली से भी ज्यादा ताकतवर

कब और कैसे पिएं?

सुबह खाली पेट गुनगुना धनिया पानी पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

दिन में एक बार नियमित रूप से इसका सेवन करें.

लगातार 10-15 दिन तक इसका सेवन करने से यूरिक एसिड लेवल में सुधार देखा जा सकता है.

धनिया की पत्तियों का पानी पीने के अन्य फायदे

शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक निकालकर सूजन कम करता है.

किडनी की सफाई में मदद करता है.

वजन घटाने में सहायक है.

त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है.

इस नुस्खे को फॉलो करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी

अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें.

ज्यादा मात्रा में धनिया पानी पीना भी नुकसान कर सकता है, इसलिए दिन में 1 कप से ज्यादा न पिएं.

यह घरेलू उपाय है, लेकिन अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो दवा और डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: तनाव, चिंता, रिलेशनशिप | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)