विज्ञापन
विशेष लिंक

अंगूर खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है और 1 दिन में कितने अंगूर खाने चाहिए?

1 Din me kitna angoor khaye : बाजार में हरा, काला और लाल अंगूर खूब मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा फल आपके शरीर से कई बड़ी बीमारियों को दूर रख सकता है?

Read Time: 3 mins
Share
अंगूर खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है और 1 दिन में कितने अंगूर खाने चाहिए?
अगर आप हाई बीपी (High BP) के मरीज हैं, तो अंगूर आपके लिए दवा का काम कर सकता है.

Angoor khane ke fayde : अंगूर (Grapes) का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. खट्टे-मीठे अंगूर सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत के मामले में भी किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं. बाजार में हरा, काला और लाल अंगूर खूब मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा फल आपके शरीर से कई बड़ी बीमारियों को दूर रख सकता है? अगर नहीं, तो आज जान लीजिए कि अंगूर खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं और एक दिन में इसे कितना खाना चाहिए.

अंगूर खाने से दूर होती हैं ये बीमारियां - Health Benefits of Grapes

दिल की बीमारियों का खतरा होता है कम

आज के दौर में हार्ट अटैक (Heart attack risk) का खतरा बहुत बढ़ गया है. अंगूर में पोटैशियम और 'रेस्वेराट्रोल' (Resveratrol) नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह आपके दिल की नसों को रिलैक्स रखता है और ब्लड फ्लो को सुधारता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है.

ब्लड प्रेशर कंट्रोल

अगर आप हाई बीपी (High BP) के मरीज हैं, तो अंगूर आपके लिए दवा का काम कर सकता है. इसमें मौजूद पोटैशियम शरीर में सोडियम के असर को कम करता है, जिससे बीपी कंट्रोल (how to control bp) में रहता है.

आंखों की रोशनी

बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होने लगती है. अंगूर में 'ल्यूटिन' और 'जीक्सैन्थिन' जैसे तत्व होते हैं जो आंखों को डैमेज होने से बचाते हैं और रोशनी तेज करते हैं.

कब्ज से राहत

अंगूर में पानी और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है. अगर आप पेट साफ न होने या कब्ज से परेशान हैं, तो अंगूर खाने से आपका डाइजेशन सुधर सकता है.

इम्यूनिटी बूस्टर

इसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो बार-बार होने वाली सर्दी-खांसी और इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करता है.

1 दिन में कितने अंगूर खाने चाहिए (How many grapes per day)

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में एक कटोरी या करीब 15 से 20 अंगूर ही खाने चाहिए. अगर आप इसे बहुत ज्यादा खाते हैं, तो पेट खराब हो सकता है या शुगर लेवल बढ़ सकता है. अगर आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर से पूछकर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How Many Grapes Should Be Eaten In A Day?, Which Disease Is Cured By Grapes?, When Should Grapes Not Be Eaten?
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com