यह 5 फल सर्दियों में लंग्स को करेंगे मजबूत, रोजाना डाइट में कर लीजिए शामिल

आज हम लेकर आए हैं 5 ऐसे फल, जिन्हें खाने से आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य को मजबूती मिल सकती है, इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बीमारियों से लड़ने में मदद करेंगे. 

सेब को डाइट में जोड़ना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

How to care lungs in Winters : बदलते मौसम के साथ बढ़ता प्रदूषण और खराब खान-पान व लाइफस्टाइल हमारे फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में फेफड़ों की हेल्थ खराब न हो इसके लिए हेल्दी फूड्स बहुत जरूरी हैं. इसलिए आज हम लेकर आए हैं 5 ऐसे फल जिसको खाने से आपके लंग्स को मजबूती मिल सकती है, तो बिना देर किए आइए जानते हैं....

इन फलों को करें डाइट में शामिल

सेब

रोजाना सेब खाना सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद क्वरसेटिन एंटीऑक्सिडेंट फेफड़ों की सूजन को कम करने में मददगार होता है, सेब फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही अस्थमा व ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों से भी राहत दिलाने में मदद कर सकता है. सेब को डाइट में जोड़ना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

संतरा

संतरा, अंगूर या नींबू खाने से फेफड़ों की कोशिकाओं की सूजन को कम किया जा सकता है, भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होने के कारण यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है.

अनार

अनार में मौजूद पॉलीफेनोल्स और फ्लावोनॉयड्स शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है. रोजाना अनार खाने से फेफड़ों से जूड़ी समस्याओं में राहत मिलती है और साथ ही यह फेफड़ों के टिशू को भी रिपेयर करता है, अनार फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है.

स्ट्रॉबेरी

भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट होने के कारण स्ट्रॉबेरी फेफड़ों की हेल्थ को सुधार सकता है, स्ट्रॉबेरी का सेवन फेफड़ों को फ्री-रेडिकल्स से बचा सकता है और साथ ही इम्यूनिटी भी मजबूत करता है.

एवोकाडो

एवोकाडो में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है, जिसके कारण अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारी में राहत मिलती है. इसमे मौजूद पोटैशियम,मैग्निशियम और अन्य विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है.


प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

