कहर बन सकता है सर्दी का सितम, बढ़ते कोहरे और ठंड से कैसे बचाएं अपनी सेहत?

Sardi me kaise rakhein sehat ka khayal : ठंड और स्मॉग का यह कॉम्बिनेशन हमारी सेहत पर सीधा वार करता है, खासकर अस्थमा (Asthma), दिल के मरीजों और बच्चों पर. इसलिए, इस मौसम का मजा लेते हुए भी अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करना है. आइए जानते हैं कि इस दोहरे खतरे से हम खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

सेहत पर कोहरे का प्रभाव

बढ़ती सर्दियों के साथ बढ़ता कोहरा सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, कोहरे के साथ प्रदूषण मिलकर आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है, जैसे- खांसी, अस्थमा, लंग इन्फेक्शन और आंखो में जलन.

बढ़ता कोहरा अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानी बढ़ाता है, कोहरे में मौजूद एयर पल्यूटेंट लंग इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं और कोहरा सांस लेने में परेसानी के साथ घुटन भी महसूस करा सकता है.

Photo Credit: Pexels

कोहरे से कैसे करें बचाव?

1.कोहरा होने पर घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं.

2.अधिक कोहरा होने पर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने से बचें.

3.आपनी डाइट में बदलाव करके वेजिटेबल व चिकन सूप एड करके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है.

4.बढ़ते कोहरे के साथ एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

5.शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम भी इम्यूनिटी को बूस्ट करके कोहरा से बचाव कर सकते हैं.



प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)