Glowing Skin Tips: सर्दी में चेहरे को गोरा कैसे करें? 7 दिन खा लें ये फल यूं दिखेगा असर

Best Fruit For Skin Whitening: फल विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सिडेंट और पानी से भरपूर होते हैं, जो त्वचा की नमी बनाए रखने, झुर्रियों को रोकने और ग्लो बढ़ाने में मदद करते हैं. वैसे तो सभी फलों के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं, सर्दियों में जिनका सेवन स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. ठंड में यह फल त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे हेल्दी, मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि ठंड के मौसम में भी आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, तो अपनी डाइट में इन फलों को जरूर शामिल करें.

सर्दियों में चेहरे को गोरा कैसे करें?

संतरा: संतरा विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, जो स्किन को चमकदार बनाने में बेहद मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन त्वचा में कोलेजन का निर्माण बढ़ाता है, जिससे ग्लो आता है और झुर्रियां कम हो सकती हैं. इतना ही नहीं, संतरा आपकी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट भी करता है.

इसे भी पढ़ें: Bathua Saag Side Effects: बथुआ खाने से कौन सी बीमारी होती है? इन 5 लोगों को बना लेनी चाहिए दूरी

अमरूद: अमरूद भी विटामिन सी का बड़ा स्रोत है, इसका सेवन पाचन को दुरुस्त रखता है, जिससे त्वचा में नेचुरल निखार आता है. अमरूद त्वचा को टाइट करता है, पोर्स को छोटा करता है और चेहरे पर ग्लो लाने में मदद करता है.

पपीता : पपीता में पाए जाने वाला एंजाइम पपेन नई स्किन बनने में मदद करता है. नियमित रूप से इसका सेवन त्वचा को हाइड्रेट करता है, दाग-धब्बे हल्के करता है और ग्लो बढ़ाता है. सर्दियों में पपीते का सेवन स्किन के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

अनार: अनार में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाकर स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं अनार का सेवन खून को साफ करता है, जिससे त्वचा और भी निखरती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)