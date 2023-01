Winter Diet: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले 5 फूड्स, सर्दियों में बीपी के रोगी डाइट में शामिल करें ये फूड्स और रहें निश्चिंत

मजूबत इम्यून सिस्टम पाने के लिए घर पर ऐसे बनाएं किन्नू का जूस और डेली पिएं जानें पूरी रेसिपी

हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोगों के लिए बैलेंस डाइट खाना जरूरी है और डाइट में शामिल करने के लिए आइडियल फूड्स सीजनल विंटर फूड्स हैं. हमने सबसे अच्छे विंटर फूड्स चुने हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले विंटर फूड्स | Winter Foods To Control High Blood Pressure

1) मूली

ये पोटैशियम से भरी होती है और ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है. मूली के परांठे से लेकर मूली की भुर्जी तक, आप सब्जियों से कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं.

2) गाजर

गाजर भी पोटेशियम से भरपूर होता है जो ब्लड वेसल्स और धमनियों में तनाव को कम करने में मदद करता है. ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में मदद करता है.

3) मेथी

मेथी के पत्ते घुलनशील फाइबर से भरपूर और सोडियम में कम होते हैं. यह विशेषता कोलेस्ट्रॉल लेवल को कट्रोल में रखने और हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद करती है. आप कुछ मेथी के पराठे आजमा सकते हैं.

4) पालक

पालक एक शीतकालीन सुपरफूड है जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और ल्यूटिन का हाई कंटेंट होता है, जो धमनियों की दीवारों को मोटा होने से रोकता है और दिल की समस्याओं के जोखिम को कम करता है. यह हाई ब्लड प्रेशर को दूर रखने में मदद करता है.

5) चुकंदर

चुकंदर सर्दियों में कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है. ये सब्जी बी विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है जो ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में मदद करती है. इस सर्दी में चुकंदर से सलाद, सूप और भी बहुत कुछ बनाएं.

युवाओं समेत कई लोग इन दिनों हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर मौसमी फूड्स के साथ अच्छी डाइट बहुत मदद कर सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.