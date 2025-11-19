विज्ञापन
रोजाना सुबह पियें इन 5 भीगे मेवों का पानी, शरीर को बना देगा तगड़ा, फायदा होगा डबल, जानें ड्राई फ्रूट्स की ताकत कैसे बढ़ाए?

Dry Fruits ka Pani Peene ke Fayde: यहाँ 5 ऐसे भीगे हुए मेवों के पानी के बारे में बताया गया है जो प्राकृतिक रूप से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं:

Dry Fruits ka Pani Peene Se Kya Hota Hai: दादी-नानी का एक नुस्खा तो आपने भी सुना होगा: ड्राई फ्रूट्स को रात भर पानी में भिगोकर खाना. पता है क्यों? ये कोई बस पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक कमाल का तरीका है जिससे इन मेवों का फ़ायदा डबल हो जाता है. जब हम इन्हें भिगोते हैं, तो इनके अंदर के एन्ज़ाइम जाग जाते हैं. ये एन्ज़ाइम खाने को पचाना आसान बनाते हैं, और उन चीज़ों को कम कर देते हैं जो आपके शरीर को मिनरल्स (जैसे कैल्शियम, आयरन) सोखने से रोकती हैं. साथ ही, इनकी एंटीऑक्सीडेंट पावर बढ़ जाती है. तो बस, रोज़ सुबह ये भीगा हुआ पानी पियो, और देखो आपका पेट और आपकी इम्यूनिटी, दोनों कैसे फ़ुल चार्ज हो जाते हैं.

1. अंजीन (Fig) का पानी: पेट को भी, पावर को भी

अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कई विटामिन भरे होते हैं. ये पेट को साफ़ रखने और बीमारियों से लड़ने में बहुत हेल्प करते हैं. अंजीर को भिगोने से वह नरम हो जाता है और उसके सारे गुडनेस (अच्छे तत्व) पानी में आ जाते हैं. सुबह-सुबह इस पानी को पीने से शुगर कंट्रोल में रहता है, पेट की सेहत फर्स्ट क्लास रहती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं.

2. खूबानी (Apricot) का पानी: विटामिन का डबल डोज़

खूबानी विटामिन A और C का खजाना है, जो इम्यूनिटी के असली खिलाड़ी हैं. इसे भिगोने पर इसके कैरोटीनॉयड और एंटीऑक्सीडेंट्स पानी में आ जाते हैं, जो शरीर के अंदर होने वाले तनाव और इन्फेक्शन से लड़ते हैं. यह पानी पीने से स्किन भी ग्लो करती है, सूजन (inflammation) कम होती है, और पोटेशियम होने के कारण बीपी (Blood Pressure) भी ठीक रहता है.

3. अखरोट (Walnut) का पानी: दिमाग और दिल का दोस्त

अखरोट, जिसे सुपर फ़ूड भी कहते हैं, उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ये दोनों चीज़ें सूजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टॉप पर हैं. भीगा हुआ अखरोट नरम हो जाता है, और जब आप इसका पानी पीते हैं, तो शरीर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स सोख पाता है. यह पानी दिल की सेहत के लिए अच्छा है, ब्रेन फ़ंक्शन (दिमाग के काम) को सपोर्ट करता है, और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को तगड़ा बनाता है.

4. किशमिश (Raisin) का पानी: खून बढ़ाओ, ताकत पाओ

किशमिश में विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हाजमा (पाचन) और इम्यूनिटी दोनों को संभालते हैं. रात भर किशमिश भिगोने से इसके नेचुरल शुगर और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ़्लेवोनॉइड्स पानी में घुल जाते हैं. ये पानी खून में आयरन की कमी को दूर करता है, फाइबर के साथ पेट को साफ़ रखता है, और शरीर को अंदरूनी तनाव से लड़ने में मदद करता है.

5. सूखा आलूबुखारा का पानी: फाइबर का जादू

सूखे आलूबुखारे में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स खूब होते हैं. यह पाचन क्रिया को एकदम सेट रखता है और आपकी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है. भीगे आलूबुखारे का पानी पीने से पेट का हाजमा दुरुस्त रहता है और यह सूजन (inflammation) को कम करके आपकी इम्यूनिटी को भी मज़बूती देता है.

लास्ट बात: रोज़ सुबह की शुरुआत ऐसे ही करो

तो देखा आपने, अंजीर, खूबानी, अखरोट, किशमिश और सूखे आलूबुखारे जैसे मेवों का पानी पीना, इम्यूनिटी बढ़ाने का कितना सिंपल और नेचुरल तरीका है

बस, रोज़ सुबह उठो और इन भीगे हुए मेवों का पानी पी लो. यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे आपके शरीर को ज़रूरी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो आपको बीमारियों से दूर रखते हैं और आपको फ़िट और हेल्दी रखते हैं. यह एक पुराना नुस्खा है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका भी यही है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

