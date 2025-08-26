अरंडी का तेल के फायदे और नुकसान | Castor Oil (Arandi ka tel): Benefits, Side Effects in Hindi

Arandi ke tel ke fayde aur nuksan : अरंडी का तेल (Castor oil) हजारों सालों से स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है. बता दें, इस तेल का इस्तेमाल घाव भरने और कब्ज से राहत दिलाने के लिए भी किया जाता है. इसमें रोगाणुरोधी और सूजनरोधी गुण भी होते हैं, जिसके कारण यह एक नेचुरल रेमेडी भी है. आइए जानते हैं अरंडी का तेल क्या-क्या फायदे देता है और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं.

अरंडी के तेल के फायदे और नुकसान | Castor Oil: Benefits, Side Effects | Arandi Ke el Ke fayde aur Nuksan

1. अरंडी का तेल दिलाता है कब्ज से राहत : अरंडी के तेल का उपयोग कब्ज से राहत के लिए किया जाता है. बता दें, इसके इस्तेमाल से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और मल आसानी से बाहर निकल जाता है.



2. लेबर पेन के दौरान : लेबर पेन के दौरान अरंडी का तेल इसका इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है. एक सर्वे में पाया गया कि अमेरिका में 93% दाइयों ने लेबर पेन के दौरान इसका इस्तेमाल किया. वहीं अगर आप गर्भवती हैं, तो अपने डॉक्टर से बात किए बिना अरंडी के तेल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है.



3. घाव भरने के लिए अरंडी का तेल : अरंडी के तेल में जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो घाव भरने में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं.

Also Read: सांसें बताती हैं शरीर को कब क्या चाहिए, श्री श्री रविशंकर ने बताया कैसे हर सांस में छुपा है जीवन का संकेत



4. त्वचा के लिए अरंडी के तेल के फायदे : फैटी एसिड से भरपूर होने के कारण, अरंडी के तेल में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, ऐसे में यह कई कमर्शियल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. आप इसे इसके प्राकृतिक रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कोई खुशबू और रंग नहीं होते हैं. बता दें, अगर आप इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो यह त्वचा में जलन पैदा कर सकता है.



5. बालों के विकास के लिए अरंडी का तेल : अरंडी के तेल को कभी-कभी ड्राई स्कैल्प, बालों के डैंड्रफ के इलाज के अच्छा माना जाता है. हालांकि इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बड़े- बुजुर्ग अक्सर बालों के विकास के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

Also Read: बवासीर (पाइल्स) के प्रकार, लक्षण, कारण और परहेज (Piles in Hindi)

अरंडी के तेल के नुकसान | Harmful effects of castor oil | Arandi Ke Tel Ke Nuksan

- जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, बता दें, उन्हें अरंडी का तेल त्वचा पर लगाने से खुजली, सूजन या चकत्ते हो सकते हैं. ऐसे में इस्तेमाल करने से पहले अरंडी के तेल को किसी छोटी सी जगह पर लगाकर देख लें, ताकि एलर्जी से बचा जा सके.



- अरंडी का तेल कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे मतली, पेट में ऐंठन, उल्टी, पेट फूलना और चक्कर आ सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें.

Also Read: करी पत्ता खाने के फायदे और नुकसान | Benefits and Side Effects of Curry Leaves

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें बता रहे हैं गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)