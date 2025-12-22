Winters Special: सर्दी के लिए कौन सा इम्यूनिटी शॉट अच्छा है?

Immunity Booster Shots: सर्दियों के मौसम में अक्सर सर्दी-खांसी, जुकाम और शरीर में कमजोरी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है. आज हम आओको कुछ ऐसे शॉट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करेंगे. इम्यूनिटी शॉट्स छोटे-छोटे ड्रिंक होते हैं, जो कई हेल्दी चीजों से बनाए जाते हैं. तो आइए जानते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं?

इम्यूनिटी शॉट्स के फायदे

यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है.

शरीर को अंदर से गर्न रखने में मदद करता है.

इसका सेवन पाचन क्रिया को बेहतर रखता है.

नियमित रूप से इनका सेवन करने से वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

बनाने की विधि?

अदरक-नींबू शॉट: इसे बनाने के लिए अदरक का टुकड़ा, नींबू, शहद और गुनगुने पानी चाहिए होगा. अब गुनगुने पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक और नींबू का रस मिला लें. फिर शहद डालकर अच्छी तरह मिला लें और सुबह खाली पेट पिएं.

हल्दी-शहद शॉट: इसे बनाने के लिए हल्दी, शहद और गुनगुना पानी. अब गुनगुने पानी में हल्दी और शहद मिला लें. फिर रोजाना सुबह खाली पेट पिएं.

