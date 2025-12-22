विज्ञापन
विशेष लिंक

Winters Special: सर्दी के लिए कौन सा इम्यूनिटी शॉट अच्छा है?

Immunity Booster Shots: इम्यूनिटी शॉट्स छोटे-छोटे ड्रिंक होते हैं, जो कई हेल्दी चीजों से बनाए जाते हैं. तो आइए जानते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं?

Read Time: 2 mins
Share
Winters Special: सर्दी के लिए कौन सा इम्यूनिटी शॉट अच्छा है?
Thand mein immunity badhane ke liye kya kare

Immunity Booster Shots: सर्दियों के मौसम में अक्सर सर्दी-खांसी, जुकाम और शरीर में कमजोरी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है. आज हम आओको कुछ ऐसे शॉट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करेंगे. इम्यूनिटी शॉट्स छोटे-छोटे ड्रिंक होते हैं, जो कई हेल्दी चीजों से बनाए जाते हैं. तो आइए जानते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं?

इम्यूनिटी शॉट्स के फायदे

  • यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. 
  • शरीर को अंदर से गर्न रखने में मदद करता है. 
  • इसका सेवन पाचन क्रिया को बेहतर रखता है.  
  • नियमित रूप से इनका सेवन करने से वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. 

इसे भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं अमरूद का हिन्दी नाम? 99% लोग नहीं जानते

बनाने की विधि?

अदरक-नींबू शॉट: इसे बनाने के लिए अदरक का टुकड़ा, नींबू, शहद और गुनगुने पानी चाहिए होगा. अब गुनगुने पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक और नींबू का रस मिला लें. फिर शहद डालकर अच्छी तरह मिला लें और सुबह खाली पेट पिएं.

हल्दी-शहद शॉट: इसे बनाने के लिए हल्दी, शहद और गुनगुना पानी. अब गुनगुने पानी में हल्दी और शहद मिला लें. फिर रोजाना सुबह खाली पेट पिएं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Immunity Boost Kaise Kare, Immunity Boost Karne Ke Liye Kya Piye, Immunity Shots Recipe, Immunity Booster Drink For Kids, Immunity Booster Drink For Women
Get App for Better Experience
Install Now