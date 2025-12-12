शरीर में है Calcium की कमी तो खाएं ये 5 Food, नस-नस में भर जाएगा कैल्शियम, सारी कमजोरी हो जाएगी छूमंतर

Calcium ke lie best food : कैल्शियम सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि दांतों को मजबूत रखने, नसों के सही काम करने और यहां तक कि दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत जरूरी है. जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो यह हमारी एनर्जी को पूरी तरह चूस लेता है और हम कमजोर महसूस करने लगते हैं. इस कमी को दूर करने के लिए आपको कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं खाने हैं. हमारे किचन और आसपास ऐसी 5 शानदार चीजें हैं, जिन्हें खाते ही आपकी नस-नस में कैल्शियम भर जाएगा और सारी कमजोरी छूमंतर हो जाएगी. तो आइए, बिना देर किए जानते हैं इन 5 सुपरफूड्स के बारे में...

कैल्शियम के 5 पावरहाउस फूड्स - 5 Powerhouse Foods of Calcium

दूध को कैल्शियम का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान सोर्स माना जाता है. एक ग्लास दूध आपकी रोज की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है. अगर आपको दूध पसंद नहीं है, तो इसकी जगह दही या छाछ खाएं. दही में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जो पेट को ठीक रखते हैं और कैल्शियम को शरीर में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब (सोखने) होने में मदद करते हैं. रोजाना एक कटोरी दही खाने की आदत डाल लें, फर्क आपको खुद महसूस होने लगेगा.

2. पनीर और चीज (Paneer and Cheese)

शाकाहारी लोगों के लिए पनीर कैल्शियम का खजाना है. अगर आपको दूध पीने में आलस आता है, तो लंच या डिनर में पनीर की सब्जी शामिल करें. पनीर प्रोटीन से भी भरपूर होता है, जो मांसपेशियों को भी ताकत देता है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि पनीर और चीज में फैट भी ज्यादा होता है, इसलिए इसे लिमिट में ही खाएं. ज्यादा कैल्शियम के लिए कम फैट वाला पनीर (Low-fat paneer) चुनें.

पालक, मेथी, और ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में सिर्फ आयरन ही नहीं, बल्कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है. खासकर पालक का साग, दाल या सब्जी के रूप में खाने से आपकी हड्डियों को कमाल की ताकत मिलती है. इसे अपनी डाइट का परमानेंट हिस्सा बनाएं.

छोटा-सा तिल का दाना, पर कैल्शियम के मामले में बड़े-बड़ों को टक्कर देता है. तिल को अक्सर लोग सर्दियों में या लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह कैल्शियम का एक अद्भुत सोर्स है. अगर आप एक चम्मच तिल को रोजाना सलाद, दलिया या सब्जी पर डालकर खाएं, तो यह आपके शरीर को वो कैल्शियम देगा, जिसकी आपको सख्त जरूरत है. अगर आपको तिल सीधा खाना पसंद नहीं, तो बाजार में तिल का लड्डू या गजक भी एक अच्छा ऑप्शन है.

दक्षिण भारत में रागी बहुत इस्तेमाल होती है. यह कैल्शियम के सबसे अच्छे प्लांट-बेस्ड (शाकाहारी) सोर्सेज में से एक है. आप रागी का आटा इस्तेमाल करके रोटी बना सकते हैं, या इसका दलिया (पोर्रिज) भी खा सकते हैं. बाजरा भी रागी की तरह ही कैल्शियम और बाकी पोषक तत्वों से भरा होता है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)