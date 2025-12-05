पालक, बथुआ और मेथी को साफ करने का मास्टर शेफ तरीका यहां जानिए, नहीं रहेगी एक भी मिट्टी और कीड़ा

Palak, Methi, Bathua Kaise Saaf Kare: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में आ जाती हैं स्वाद और सेहत से भरपूर खूब सारी हरी सब्जियां. जिनका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. पालक, बथुआ और मेथी जैसी सब्जियां खाने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन इनको साफ करना उतना ही मुश्किल होता है. इसमें बीच-बीच में छिपी धूल और मिट्टी को अगर सही तरीके से साफ नहीं किया गया तो ये खाने का स्वाद बिगड़ जाता है. इसके साथ ही इसमें छिपे हुए छोटे-छोटे कीड़े अगर सही तरीके से साफ कर के नहीं निकाले गए तो ये सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

हालांकि मशहूर शेफ पंकज भदौरिया ने साग धोने का एक खास तरीका बताया है, जिसे अपनाकर आप मिट्टी के किरकिरापन से बच सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन्हें साफ करने का बिल्कुल सही तरीका.

हरी सब्जियों को साफ करने का तरीका ( Palak, Methi, Bathua Kaise Saaf Kare)

पंकज भदौरिया ने बताया कि पत्तेदार सब्जियों को साफ करने के लिए एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, जिसमें पानी अच्छी तरह से भरकर उसमें सब्जियों को अच्छे से डुबोकर साफ कर दें. धोने के बाद पानी को सीधे ड्रेन आउट यानी कि निकालने की गलती न करें. बल्कि पत्तियों को हमेशा ऊपर की ओर उठा लें, इससे मिट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी और आप उस पानी को फेंक कर दोबारा सा साफ पानी भरें. पत्तेदार सब्जियों को सिर्फ एक बार धोना काफी नहीं है बल्कि इसको 3-4 बार पानी से धोकर साफ करें. ये तो थी मिट्टी साफ करने का तरीका. अब जानते हैं कि इनमें छिपे हुए कीड़ों को कैसे हटाएं.

आपको एक बड़े बर्तन के पानी में 1-2 चम्मच नमक डालकर घोल बना लेना है. अब इस पानी में आप सब्जियों को 5 से 10 मिनट के लिए डुबोकर रख दें. आप पानी में विनेगर भी डाल सकते हैं. नमक और विनेगर से छोटे कीड़े सतह पर आ जाते हैं.

इसके बाद पत्तियों को अच्छे से देखकर साफ करें, जो पत्तियां सड़ी या कटी हुआ हैं तो उनको हटा दें.

