सुबह खाली पेट पी लीजिए हरी इलायची का पानी, इन 5 लोगों को तो जरूर पीना चाहिए

Elaichi Water Benefits: हमारे किचन में पाई जाने वाली इलायची ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसका सेवन किसी औषधि से कम नहीं है. यही वजह है कि इलायची को “मसालों की रानी” कहा जाता है. इसके छोटे-छोटे दानों में कई ऐसे गुण छिपे हैं जो पाचन से लेकर तनाव, मोटापा और ब्लड प्रेशर तक की कई समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकते हैं. अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट इलायची के पानी का सेवन करते हैं तो यह सस्सा और बेहद ही असरदार उपाय साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इलायची का पानी पीने के फायदे और इसे पीने का सही तरीका.

इलायची का पानी पीने के फायदे (Elaichi Ka Pani Peene Ke Fayde)

1. पाचन को बनाए दुरुस्त

इलायची में पाए जाने वाले एंज़ाइम्स पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. खाली पेट इलायची के पानी का सेवन गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है. वहीं जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए इलायची का पानी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

2. वजन घटाने में मददगार

सुबह खाली पेट इलायची के पानी का सेवन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट बर्न होने लगता है. अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर सकते हैं. ये पानी एक नेचुरल फैट बर्नर की तरह काम करेगा.

3. शरीर को करे डिटॉक्स

सुबह खाली पेट इलायची का पानी का सेवन एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह भी काम करता है. ये बॉडी में जमा हानिकारक टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है. रोजाना इसका सेवन शरीर से हल्का और एनर्जेटिक फील करते हैं

4. ब्लड प्रेशर करे कंट्रोल

इलायची में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है. हाई बीपी से परेशान लोगों के लिए यह एक अच्छा हर्बल उपाय साबित हो सकता है.

5. इम्यूनिटी बढ़ाए

इलायची एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन्स का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं. नियमित रूप से इसका पानी पीने से सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

इलायची का पानी कैसे बनाएं

रात में 2-3 इलायचियां हल्का कुचलकर एक गिलास पानी में भिगो दें.

सुबह खाली पेट इसे उबालें और गुनगुना होने पर पी लें.

चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)