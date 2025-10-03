विज्ञापन
गेहूं के आटे की जगह डाइट में शामिल करें ये 4 आटे, बिना डाइटिंग और जिम के तेजी से घटेगा वजन

4 Flours For Weight Loss: अगर आप भी अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं तो गेहूं की रोटी की जगह पर इन 4 आटे को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Weight Loss Roti: वजन घटाने के लिए कौन सा आटा खाएं.

Healthy Flours For Weight Loss: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो गेहूं के आटे की जगह डाइट में इन हेल्दी आटा को शामिल कर सकते हैं. भारतीय घरों में रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर आप अपनी में डाइट बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो हम आटे के कुछ ऐसे विकल्प लेकर आए हैं जिन्हें आप रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान भी रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं उन आटे के नाम.

वजन को कम करने को लिए कौन सा आटा खाएं- (Vajan Ko Kam Karne Ke Liye Kaun Sa Atta Khaye)

1. रागी आटा-

वजन को कम करने क लिए आप रागी आटा को चुन सकते हैं. रागी का आटा ग्लूटन फ्री होता है, जो फाइबर और अमीनो एसिड से भरपूर होता है. यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और अधिक खाने से बचाता है. यहां क्लिक करें.

2. बादाम का आटा-

बादाम का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बादाम के आटे को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं जैसे कुकीज, ब्रेड आदि. इससे आप रोटियां भी बना सकते हैं.

3. ज्वार आटा-

ज्वार में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं. ज्वार ग्लूटन फ्री भी होता है इसलिए जो लोग गेहूं नहीं खाते हैं वह इसके आटे का सेवन कर सकते हैं. वहीं फाइबर की अच्छी मात्रा होने की वजह से जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे आप रोटी, डोसा, चीला बना सकते हैं.

4. बाजरा आटा-

बाजरे का आटा वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है. बाजरे का आटा प्रोटीन से भरपूर होता है. इसमें फाइबर, आयरन और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं. अपने हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ, बाजरा आपकी भूख को भी लंबे समय तक दूर रखता है. इसे आप रोटी, पराठा, डोसा, और चीला बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

