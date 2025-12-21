'मैं कभी डाइट नहीं करती' एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने बताए फिट रहने के 5 देसी सीक्रेट, आप भी अपना लीजिए

Saumya Tandon Weight Loss Tips: आज के समय में जब फिट रहने के लिए लोग तरह-तरह की डाइट, फास्टिंग और स्ट्रिक्ट फूड चार्ट अपनाते हैं, ऐसे में एक्ट्रेस सौम्या टंडन का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी डाइट नहीं की. हाल ही में सौम्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा "आप वही हैं जो आप खाते हैं." यही एक लाइन उनके पूरे लाइफस्टाइल का सार बता देती है.

सौम्या टंडन को अक्सर उनकी फिटनेस और स्लिम बॉडी को लेकर सवाल किए जाते हैं. लोग उनसे पूछते हैं कि वह क्या डाइट फॉलो करती हैं या वजन कंट्रोल में कैसे रखती हैं. इस पर उन्होंने बताया कि फिट रहने के पीछे कोई डाइट प्लान नहीं, बल्कि कुछ अच्छी और लगातार अपनाई गई आदतें हैं. उनका मानना है कि अगर खाने की आदतें सही हों, तो शरीर खुद ही बैलेंस में रहने लगता है.

वीडियो में सौम्या ने अपने रूटीन से जुड़ी 5 ऐसी आदतें शेयर कीं, जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल किया और जो उनके लिए पूरी तरह गेम-चेंजर साबित हुईं.

1. सुबह एक चम्मच घी, हल्दी और काली मिर्च के साथ

सौम्या बताती हैं कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले एक चम्मच घी लेती हैं. कई बार वह घी को हल्का गर्म कर लेती हैं और उसमें एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च मिलाती हैं. उनके अनुसार, यह शरीर में सूजन को कम करने और अंदरूनी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. देसी घी को वह डर नहीं, बल्कि ताकत मानती हैं.

2. गुनगुना पानी और कसा हुआ अदरक

सुबह का दूसरा जरूरी हिस्सा है एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी, जिसमें वह कसा हुआ अदरक डालती हैं. सौम्या के मुताबिक, यह मिश्रण पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और शरीर को अल्कलाइन बनाए रखने में मदद करता है. इससे पाचन बेहतर होता है और दिन की शुरुआत हल्की महसूस होती है.

3. चीनी, शहद और गुड़ से पूरी दूरी

सौम्या टंडन का दावा है कि उन्होंने चीनी, शहद और गुड़ को पूरी तरह अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है. उनका कहना है कि यह आदत उनके लिए सबसे बड़ा गेम-चेंजर रही. उनका मानना है कि मीठी चीजें छोड़ने से शरीर में सूजन, थकान और अनावश्यक वजन बढ़ने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

4. प्रोटीन और मेवों पर खास ध्यान

शाकाहारी होने के कारण सौम्या को पहले अपने शरीर में प्रोटीन की कमी महसूस होती थी. अब वह पूरे दिन प्रोटीन लेने पर ध्यान देती हैं.

सुबह: 5 भीगे बादाम.

दोपहर: पिस्ता.

शाम: 1 ब्राजील नट.

सोने से पहले: 1 भीगा अखरोट.

वर्कआउट के बाद: कद्दू और सूरजमुखी के बीज,

उनके अनुसार, यह आदत शरीर को मजबूत रखने में बेहद मददगार रही है.

5. शाम 7 बजे से पहले डिनर

सौम्या कहती हैं कि रात का खाना 7 बजे से पहले खत्म करना उनके लिए वजन और पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत फायदेमंद साबित हुआ. इससे पेट फूलने की शिकायत कम हुई और शरीर हल्का महसूस करने लगा.

डाइट नहीं, आदतें बदलें

सौम्या टंडन की यह सोच बताती है कि फिट रहने के लिए खुद को भूखा रखना जरूरी नहीं. सही समय पर सही चीजें खाना और कुछ बुरी आदतें छोड़ देना ही असली ट्रिक है. अगर आप भी बार-बार डाइट से परेशान हो चुके हैं, तो सौम्या की ये आदतें अपनाकर एक सरल और बैलेंस लाइफस्टाइल की शुरुआत कर सकते हैं.

