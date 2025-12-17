वजन कम करने का 'सीक्रेट'! IF शुरू करने से पहले Nutritionist दीप्ति खाटूजा से जानें 5 जरूरी बातें

Know 5 essential things before starting Intermittent Fasting : आजकल हर कोई वजन कम करने और फिट रहने के लिए नए-नए तरीके अपना रहा है. इन तरीकों में सबसे ज्यादा चर्चा में है इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting - IF), जिसे शॉर्ट कट में 'आईएफ' भी कहते हैं. बहुत से लोग इसे वजन घटाने का 'जादू' मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ भूखे रहने का एक मुश्किल तरीका समझते हैं. लेकिन क्या यह वाकई वजन घटाने में काम करता है? और इसे शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस बारे में आइए जानते हैं जानते हैं जानी मानी न्यूट्र्रिशनिस्ट दीप्ति खाटूजा से.

इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है | What is intermittent fasting

इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में कोई डाइट (Diet) नहीं है, बल्कि यह खाने का एक तरीका (Eating Pattern) है. इसमें आपको यह तय करना होता है कि आप कब खाएंगे और कब भूखे रहेंगे, यानी एक ईटिंग विंडो और एक फास्टिंग विंडो होती है. सबसे पॉपुलर तरीका है 16/8 मेथड, जिसमें आप दिन में 16 घंटे भूखे रहते हैं और बाकी 8 घंटों में अपना सारा खाना खाते हैं.

तो क्या यह वजन घटाने में काम करता है?

तो जवाब है- हां, यह काम करता है

इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करता है?

जब आप 12 घंटे से ज्यादा कुछ नहीं खाते, तो शरीर के अंदर जमा हुई शुगर (Glucose) खत्म हो जाती है. ऐसे में, बॉडी अपनी एनर्जी के लिए पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा हुई चर्बी (Stored Fat) का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है. इसी वजह से वजन कम होता है. साइंस ने यह भी पाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, बल्कि यह आपके शरीर के लिए कुछ और अच्छे काम भी करता है-

⦁ इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी (Insulin Sensitivity) बेहतर होती है

⦁ इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर की 'अंदरूनी सफाई' है, जिसमें शरीर पुरानी और खराब सेल्स (Cells) को हटाकर नई सेल्स बनाता है.

IF शुरू करने से पहले जान लीजिए 5 जरूरी बातें

इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले आपको ये 5 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके-

बहुत से लोग सोचते हैं कि फास्टिंग की है, तो 8 घंटे की विंडो में कुछ भी खा सकते हैं. यह बिल्कुल गलत है. फास्टिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आप ईटिंग विंडो में भी पौष्टिक और हेल्दी खाना (Nutritious Food) खाएंगे (जैसे- ताजे फल, हरी सब्जिय, दाल, नट्स). अगर आप बर्गर, पिज्जा और मीठी चीजें खाएंगे, तो वजन घटने की बजाय बढ़ भी सकता है. खाने की क्वालिटी हमेशा मायने रखती है.

फास्टिंग के दौरान आपको भूखा रहना है, लेकिन प्यासा नहीं. इस दौरान डिहाइड्रेशन (Dehydration) से बचने के लिए खूब पानी पिएं. आप ब्लैक कॉफी (चीनी के बिना), ग्रीन टी या हर्बल चाय भी पी सकते हैं. ये चीजें आपकी फास्टिंग को तोड़ती नहीं हैं और भूख को कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं.

अगर आप सीधे 16 घंटे की फास्टिंग शुरू करेंगे, तो शरीर को एडजस्ट करने में मुश्किल होगी. हमेशा आसान तरीके से शुरू करें. पहले 12 घंटे की फास्टिंग (जैसे रात 8 बजे खाना बंद करना और सुबह 8 बजे नाश्ता करना) से शुरुआत करें. जब शरीर एडजस्ट हो जाए, तब धीरे-धीरे 14 घंटे, फिर 16 घंटे की फास्टिंग पर जाएं.

शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ा बहुत सिरदर्द (Headache), कमजोरी (Weakness) या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. यह सामान्य है. लेकिन अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तबियत खराब लग रही है, या आप बेहोशी महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत फास्टिंग बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें.

इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वजन घटाने का एक असरदार तरीका हो सकता है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है. प्रेग्नेंट वूमन (Pregnant Women), जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माएं,अंडरवेट लोग, या जिन्हें डायबिटीज, ईटिंग डिसऑर्डर या कोई सीरियस हेल्थ इश्यू है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना इसे बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)