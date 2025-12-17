विज्ञापन
एक दिन में कितनी रोटी खाना है सही? ज्यादा भी नुकसान, कम भी नहीं- एक्सपर्ट से जानिए सही जवाब

Ek Din Me Kitni Roti Khane Chaiye: अगर आप भी रोटी खाने के शौकीन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से एक दिन में कितनी रोटी का सेवन करना चाहिए.

एक दिन में कितनी रोटी खाना है सही? ज्यादा भी नुकसान, कम भी नहीं- एक्सपर्ट से जानिए सही जवाब
एक दिन में किसे कितनी रोटी खानी चाहिए?

Ek Din Me Kitni Roti Khani Chaiye: रोटी भारतीय घरों में खाई जाने वाली एक ऐसी चीज है जो सुबह नाश्ते से लेकर के दोपहर के खाने और डिनर तक में शामिल होती है. रोटी के बिना भारतीय थाली अधूरी मानी जाती है. जिन लोगों को रोटी खाना पसंद होता है इसके बिना उनको खाना अधूरा सा लगता है. लेकिन अगर आप भी रोटी खाने के शौकीन हैं और बिना सोचे-समढें इसको खा लेते हैं तो आपको आज से ही ये आदत बदलने की जरूरत है. क्योंकि अगर आप एक सीमित मात्रा से ज्यादा इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ती खाटूजा ने बताया कि एक दिन में कितनी रोटी खाना सही है. 

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए (Nutritionist Tells How many rotis should be eaten in a day)

भारतीय थाली में रोटी की अहम जगह है. लेकिन आजकल फिटनेस, वेट लॉस और डायबिटीज जैसी बीमारियों के डर के चलते लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हम एक दिन में कितनी रोटी खा सकते हैं, या फिर रोटी खाना छोड़ देना चाहिए. आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

बॉलीवुड एक्सपर्ट करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रुजुता दिवेकर ने बताया कि, रोटी आपकी कोई दुश्मन नहीं है, दिक्कत रोटी में नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल और कुल डाइट बैलेंस में होती है. शरीर को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए और रोटी उसका अच्छा स्रोत है.

एक दिन में किसे कितनी रोटी खानी चाहिए?

हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा ने बताया कि एक दिन में किसे कितनी रोटी खानी चाहिए-

  • अगर आपकी कम एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप एक दिन में 2–3 रोटी खा सकते हैं. 
  • जो लोग थोड़ा एक्टिव हैं जो हर रोज घर का काम करते हैं और रोज वॉक करते हैं वो एक दिन में 3-4 रोटी खा सकते हैं. 
  • जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. जैसे फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज और जिम करते हैं वो एक दिन में 4–6 रोटी खा सकते हैं. 

वेट लॉस के लिए कैसे खाएं रोटी?

डॉ. रुजुता दिवेकर के मुताबिक, अगर आप वेट लॉस के लिए रोटी छोड़ रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है. आप सही मात्रा में, सही समय पर और सही अनाज की रोटी खाकर भी वजन कम कर सकते हैं. 

वजन कम करने के लिए खाएं कौन सी रोटी

  • गेहूं, ज्वार, बाजरा या रागी की रोटी खाएं.
  • रोटी के साथ सब्जी, दाल या दही जरूर लें.
  • रात में बहुत ज्यादा रोटी खाने से बचें.

डायबिटीज के मरीज हैं तो एक दिन में कितनी रोटी खा सकते हैं?

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप एक दिन में 1-2 रोटी से ज्यादा ना खाएं. इसके साथ ही अपनी रोटी के साथ फाइबर युक्त सब्जियां जरूर शामिल करें. अगर आप सिर्फ रोटी खाते हैं और फाइबर युक्त चीजों का सेवन नहीं करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. इसलिए अपनी थाली में पोर्शन का भी ध्यान जरूर रखें.

आपको रोटी कम या ज्यादा नहीं बल्कि एक बैलेंस मात्रा में खानी है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Ek Din Me Kitni Roti Khani Chahiye, How Much (cooked) Rice Per Meal Should You Eat, Roti For Weight Loss, Diabetes Me Kaun Si Roti Khani Chaiye, How Much Roti You Can Eat In One Day
