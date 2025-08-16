रोज रात में सोने से पहले 3 छुआरा खाएं फिर देखें कमाल, लेकिन इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए

Chuara Khane ks Benefits: बात जब भी सूखे मेवों की आती है तो हर कोई मखाना, काजू और बादाम को याद रखता है. लेकिन अक्सर लोग छुआरा (Dry Dates) को भूल जाते हैं या फिर इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की ये छोटा-सा ड्राई फ्रूट असल में पोषण का खजाना है. छुआरे में नेचुरल शुगर, विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. इसकी खास बात यह है कि अगर इसे रात में खाया जाए तो ये शरीर को कई तरह के फायदे दिला सकता है. आर्युवेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी ने रात में छुहारा खाने के कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया है. इसके साथ ही इसे कैसे खाना चाहिए और किन्हें छुआारे नहीं खाने चाहिए.

छुआरे के फायदे ( Dry Dates/ Chuara Benefits)

छुआरा सिर्फ एक टेस्टी ड्राई फ्रूट ही नहीं है. यह न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस है. इसको रात में खाने पर ये आपके शरीर को रात भर रिचार्ज करने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं कैसे रात में छुआरा का सेवन आपकी डेली लाइफ में कैसे एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है.

ये भी पढ़ें: 1 महीने तक सुबह खाली पेट पी लीजिए इन दो मसालों का पानी, फिर देखिए कमाल, बीपी और शुगर के लिए है काल

एनर्जी बूस्टर

इससे आपकी बॉडी में ताकत आती है, एनर्जी बढ़ती है. रात में छुआरा खाने से दिन भर की थकान को दूर करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है. यह आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं. क्योंकि इनके अंदर नेचुरल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोस, फ्रुक्टोज़ और शक्रोज़ होते हैं. और यह शुगर्स जैसे ही आप खाते हैं, तो आपकी बॉडी में जाकर ये आपको एनर्जी देते हैं. जिससे आपको रात के टाइम में रिफ्रेश फील होता है. और दिन भर की जो आपकी थकान है चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो दिमागी हो उसमें भी कमी आती है. छुआारे एक तरह का नेचुरल एनर्जी बूस्टर होते हैं.

डाइजेस्टिव हेल्थ

छुआारे खाने का दूसरा जो फायदा है वो है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए. रात को छुआारे खाने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह बेहतर तरीके से काम करता है. दरअसल छुआरे में हाई अमाउंट में फाइबर होता है जो कि आपकी आंतों को साफ करता है और कब्ज से आपको बचाता है. अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है और आप इसके लिए कोई नेचुरल चीज लेना चाहते हैं तो रात को छुआरा खाने से अगली सुबह आपका पेट साफ हो सकता है और इसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी और पेट की दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी काफी ज्यादा आराम मिलता है.

सेक्सुअल हेल्थ

छुआरा खाने का तीसरा फायदा होता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए. अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है, प्रीमैच्योर इकुलेशन है या इस तरह की दूसरी दिक्कतें हैं तो ऐसे में छुआरा आपको काफी ज्यादा ताकत देता है. आयुर्वेद के मुताबिक छुआरा रात को खाने से आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को एनहांस करता है. सीमेन यानी आपके वीर्य के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. सीमेन को गाढ़ा बनाता है. स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और ओवरऑल आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इंप्रूव करता है. तो ऐसे सभी लोग ऐसे सभी मर्द जिनको सेक्सुअल वीकनेस की लोबिडो की या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें छुआारा जरूर खाना चाहिए.

बोन हेल्थ

चौथा फायदा छुआरा का होता है आपकी बोन हेल्थ के लिए. छुआरे में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो कि आपकी हड्डियों और जॉइंट्स को मजबूती देता है और रात को खाने से यह मिनरल्स आपकी बॉडी में काफी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाते हैं. खासतौर से बढ़ती हुई उम्र में 40-50 साल की उम्र के बाद छुआरे का सेवन किया जाए तो इससे हड्डियों और जोड़ों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है. मजबूती आती है हमारे जोड़ों में, पट्ठों में और मांसपेशियों में. पांचवा फायदा होता है आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए. रात में छुहारा खाने से आपकी नींद की जो क्वालिटी है वह बेहतर होती है और ऐसे लोग जिनको नींद आने में दिक्कत होती है उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है. दरअसल छुआारे के अंदर मैग्नीशियम होता है और यह सिरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोंस के रेगुलेट भी करता है जिससे कि आपका दिमाग शांत होता है और आपको नींद जो है वो रात को अच्छी आती है.

इम्यूनिटी बूस्ट

छुआरे का छठा फायदा होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए. छुआरे में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि फ्लेबोनॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं. यह एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं जो कि इनफेक्शंस और इनफ्लेमेशन से फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं. इसका मतलब यह है कि रात में छुआारा खाने से आपकी इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हैं और छोटे-मोटे इंफेक्शन, सीजनल इंफेक्शंस, सर्दी, खांसी, जुकाम या दूसरी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और साथ ही साथ यह बॉडी के अंदर सेल्यूलर डैमेज को भी कम करता है. जिससे कि प्रीमेच्योर एजिंग भी कम हो जाती है. यानी आपकी जो उम्र है वह धीरे-धीरे बढ़ती है. ज्यादा जल्दी आप बूढ़े दिखाई नहीं देते हैं. स्किन हेल्थ बढ़िया होती है.

वेट गेन

रात को छुआारे खाने का सातवां फायदा होता है उन लोगों के लिए जो कि अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं. खाया पिया आपको बिल्कुल भी लगता नहीं है. गाल पिचके हुए हैं तो रोजाना रात को छुआरे खाने से आपको वेट गेन करने में भी हेल्प मिलेगी. छुआरे आपकी बॉडी को बलवान बनाते हैं. मसल्स को बिल्ड करते हैं और बॉडी फैट को भी हेल्दी तरीके से बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं. तो अगर आप दुनिया भर के सप्लीमेंट्स, पाउडर्स और दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते-करते थक गए हैं, लेकिन किसी भी चीज से आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, आप हष्टपुष्ट नहीं दिख पा रहे हैं, तो कुछ दिन आप छुआरा को जरूर ट्राई करें.

कैसे और कितनी मात्रा में करें सेवन ( Chuara Kaise khana chaiye aur Kitna Khana Chaiye)

ये भी पढ़ें: सुबह खाली पेट चबाकर खा लीजिए एक हरी इलायची, फिर देखिए इस छोटे से मसाले का कमाल, कई बीमारियों के लिए काल

अब आइए बात करते हैं कि रात को छुआरे कैसे खाने चाहिए और कितने खाने चाहिए. तो रात को इसे खाने का सबसे अच्छा जो तरीका है छुआरे को गर्म दूध के साथ लेना. अब आप चाहें तो एक गिलास गर्म दूध के साथ तीन छुआारे चबा चबा कर खा सकते हैं या फिर अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं. तो सुबह में एक गिलास दूध के अंदर आप ये तीन छुआारे भिगोकर रख दीजिए फ्रिज के अंदर. और रात को इस दूध को आप अच्छे से उबालकर इसे छानकर इस दूध को भी पी सकते हैं. और जो छुआारे आपके पकाने के बाद बचेंगे उनको आप चबा चबाकर खा लीजिए. जब आप इनको दूध के साथ लेते हैं तो इसमें जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह वो आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो पाते हैं. गरम दूध छुआारे के फाइबर और मिनरल्स को बेटर डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है और यह एक पुरानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है जो कि सेक्सुअल हेल्थ और स्ट्रेंथ को भी बूस्ट करती है.

हालांकि छुआरे हेल्दी होते हैं. बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है. इसलिए आपको रात को दो से तीन छुआरे से ज्यादा नहीं लेने चाहिए. छुआरे नेचुरली कैलोरी डेंस होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में लेने से यह अननेसेसरी कैलोरीज और शुगर्स के इंटेक को बढ़ा सकते हैं. लिमिटेड क्वांटिटी में लेने से यह आपकी बॉडी को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और वह भी बिना आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करे या आपके डाइजेशन को ओवरलोड किए.

किसे नहीं खाना चाहिए छुआरा (Who Should not Eat Chuara/ Dry Dates)

आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको छुआारे नहीं खाने चाहिए. अगर आपको डायबिटीज है या आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो छुआारा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे केसेस में आपको इसको नहीं खाना चाहिए.

डायबिटीज

छुआारे में नेचुरल शुगर्स होती हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकती हैं. स्पेशली तब जब आप रात को इसको कंज्यूम करते हैं. क्योंकि रात के टाइम पे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है. इस वजह से यह शुगर्स आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होती हैं और तेजी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकती हैं. जो कि डायबिटीज के केस में नुकसानदेह होता है.

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम

दूसरे जिन लोगों को आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी छुआारे से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह आईबीएस की प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है.

वेट लॉस

तीसरा अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो रात को छुआारे खाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि जैसा यह वेट गेन में आपको हेल्प करता है. छुआारे में कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं. जिससे कि यह आपकी बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाते हैं. तो अगर आप वेट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं साथ में छुआारे भी ले रहे हैं तो यह आपके वेट लॉस के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में काफी मुश्किल आपके लिए पैदा कर सकता है.

कैविटी

इसके अलावा अगर आपको दांतों में कैविटीज हैं या फिर टूथ डिके की प्रॉब्लम आपको रहती है तो ऐसे में छुहारा खाने के बाद ब्रश आपको जरूर करना चाहिए.

किडनी स्टोंस

अगर आपको बार-बार किडनी स्टोंस रहते हैं यानी आपके गुर्दे में पथरी की शिकायत आपको होती है और बार-बार होती रहती है तो ऐसे में भी छुआारे आपको नहीं खाने हैं क्योंकि इनके अंदर ऑक्सिलेट्स होते हैं जो कि किडनी स्टोंस के बनने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होते हैं. इसके रिस्क को बढ़ा देते हैं. तो ऐसे में भी आपको छुआारे नहीं खाने चाहिए.

History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)