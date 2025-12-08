विज्ञापन
विशेष लिंक

छुहारे खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है? छुहारे की तासीर कैसी होती है?

Chuare Ke Fayde: अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो और भी कई फायदे उठा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
छुहारे खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है? छुहारे की तासीर कैसी होती है?
खाली पेट छुहारा खाने के फायदे?

Chuare Ke Fayde: छुआरा विटामिन ए, विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो थकान, कमजोरी, एनीमिया, कमजोर हड्डियां, पाचन समस्याएं और वजन बढ़ने जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद करते हैं. यह एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी आराम से खा सकते हैं. ऐसे में अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो और भी कई फायदे उठा सकते हैं.

छुहारे के क्या फायदे हैं?

एनर्जी: छुहारे में प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्र पाई जाती है, जो शरीर को एनर्जेटिक रखता है. थकान होने पर या दिनभर की गतिविधियों में इसे खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: क्या खाने से लीवर जल्दी ठीक होता है? ये 5 सुपरफूड्स कर सकते हैं कमाल

खून: छुआरा आयरन से भरपूर है. नियमित रूप से इसका सेवन एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, जो लोग खून की कमी से परेशान हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए छुआरा खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

पेट: छुआरे में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कब्ज, गैस और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है. पेट को ठीक रखना चाहते हैं? छुआरे को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें.

हड्डियां: छुआरे में कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए अपनी डाइट में छुआरे को शामिल करना फायदेमंद माना जा सकता है.

छुहारे की तासीर कैसी होती है?

छुहारे की तासीर गर्म होती है. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

छुआरा कैसे खाएं?

आप 2 से 3 छुहारे को दूध में उबालकर पी सकते हैं. इसके अलावा आप छुहारे को रातभर पानी में भिगोकर अगली सुबह भी खा सकते हैं. आप चाहें, तो इसे सूखा भी खा सकते हैं. स्वाद को बढ़ाने के लिए आप मिठाइयों में मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chuara Khane Ke Fayde, Dry Dates Benefits, What Happens When You Eat Chuara At Night, Raat Me Chuara Khane Ke Fayde, Ek Din Me Kitna Chuara Kha Sakte Hai
Get App for Better Experience
Install Now