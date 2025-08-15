विज्ञापन
Green Cardamom Benefits: आजकल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत आम हो गई है. इससे बचने और इसे कंट्रोल करने के लिए लोग दवाइयों के साथ-साथ घरेलू और प्राकृतिक उपाय भी अपनाने लगे हैं. ऐसे में इलायची एक ऐसा मसाला है, जो स्वाद के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकता है.

सुबह खाली पेट चबाकर खा लीजिए एक हरी इलायची, फिर देखिए इस छोटे से मसाले का कमाल, कई बीमारियों के लिए काल
हरी इलायची का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

Green Cardamom Benefits: आजकल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत आम हो गई है. इससे बचने और इसे कंट्रोल करने के लिए लोग दवाइयों के साथ-साथ घरेलू और प्राकृतिक उपाय भी अपनाने लगे हैं. ऐसे में इलायची एक ऐसा मसाला है, जो स्वाद के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकता है. शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इलायची में ऐसे गुण होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं. 

इलायची खाने के फायदे (Green Cardamom Benefits)

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इलायची में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की नसों को स्वस्थ रखते हैं. इसके साथ ही इसमें ड्यूरेटिक गुण भी होते हैं, जो शरीर से अतिरिक्त पानी और जहरीले तत्व को बाहर निकालने में मदद करते हैं. जब शरीर से पानी कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है. इलायची का रोजाना सेवन दिल से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

हाई बीपी

इलायची में टरपिनीन, जेरानिल एसिटेट, जेरानिओल, बोरनेओल और सिट्रोनेलोल जैसे रासायनिक तत्व होते हैं, जो शरीर की रक्त नलिकाओं को आराम देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी दवाओं से जोड़ा जाता है, जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं.

पाचन तंत्र 

इसके अलावा, इलायची पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है. इससे खाना आसानी से पचता है और पेट में सूजन या भारीपन की समस्या कम होती है. सांसों को ताजा रखने में भी इलायची बहुत कारगर है. यह शरीर में सूजन कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाकर दिल की सेहत को बेहतर बनाता है.

कैसे करें सेवन

इलायची का सेवन करना भी बहुत आसान है. आप इसे चाय, दूध, या मिठाइयों में डालकर खा सकते हैं. अगर चाहें तो सुबह खाली पेट इलायची चबाना भी फायदेमंद होता है. यह छोटी-छोटी आदतें ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

