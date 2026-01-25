विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: रेगुलर सब्जी से हटकर एक बार ट्राई करें राजस्थानी स्टाइल मेथी दाना की सब्ज़ी, नोट करें रेसिपी

Methi Dana Sabji: राजस्थानी स्टाइल मेथी दाना की सब्ज़ी, जो अपने देसी स्वाद और खुशबू के लिए पूरे राजस्थान में बहुत पसंद की जाती है. इस सब्ज़ी को खास तरीके से बनाया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
आज क्या बनाऊं: रेगुलर सब्जी से हटकर एक बार ट्राई करें राजस्थानी स्टाइल मेथी दाना की सब्ज़ी, नोट करें रेसिपी
Methi Dana Sabji: कैसे बनाएं मेथी दाना की सब्जी. (Credit: Screenshot From chefbhupikitchen Instagram)

Methi Dana Sabji: राजस्थानी खाना अपने रिच और फ्लेवरफुल स्वाद के लिए जाना जाता है. भला ऐसा कौन हैं जिसे राजस्थानी फूड पसंद न आए. अगर आप भी राजस्थानी खाने के शौकीन हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं. जिसे बहुत ही आसानी से कम समय में घर पर बनाया जा सकता है. chefbhupikitchen ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर इसकी विधि बताई है.  

Latest and Breaking News on NDTV

राजस्थानी स्टाइल मेथी दाना की सब्ज़ी, जो अपने देसी स्वाद और खुशबू के लिए पूरे राजस्थान में बहुत पसंद की जाती है. इस सब्ज़ी को खास तरीके से बनाया जाता है ताकि मेथी दाने की कड़वाहट दूर हो जाए और स्वाद बिल्कुल संतुलित रहे. यह रेसिपी बिना प्याज़-लहसुन के भी बनाई जा सकती है और रोटी, बाजरे की रोटी या पराठे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है. अगर आप पारंपरिक राजस्थानी खाना पसंद करते हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें.

यहां देखें पोस्टः 

कैसे बनाएं मेथी दाना सब्जी- (How To Make Methi Dana Sabji)

सामग्री- 

  • 1 कप मेथी दाना
  • 3-4 मध्यम आकार के प्याज
  • 3-4 बड़े चम्मच तेल/घी
  • 1 छोटा चम्मच साबुत हरा धनिया
  • 1 छोटा चम्मच सौंफ
  • 10-12 लहसुन की कलियां
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 4-5 हरी मिर्च
  • 1-2 कप दही
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच हींग
  • स्वादानुसार नमक
  • किशमिश
  • 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी
  • धनिया श्रद्धा अनुसार

विधि-

  • इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मेथी के दाने को रात भर के लिए भिगोकर रख दें.
  • फिर भीगी मेथी को उबाल लें. 
  • एक ओखली में साबुत धनिया के बीज, सौंफ और ज्यादा से लहसुन डालकर दरदरा पीस लें.
  • एक पैन में सरसों का तेल डालें इसमें जीरा, हरी मिर्च और प्याज डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं.
  • अब दरदरा पीसा मिक्सचर डालें और कुछ साबुत छीले हुए लहसुन डालें और पानी डालकर पकने दें.
  • एक बाउल में दही लें, इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.
  • इसे पैन में डालें और अच्छे से मिक्स करें.  मेथी डालें मिलाएं और कुछ देर तक पकाएं.
  • अब किशमिश डालें और कसूरी मेथी डालकर मिलाएं.
  • धनिया पत्ती से गार्निश कर बाजरे की रोटी के साथ सर्व करें.
     

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं आयरन से भी भरपूर इडली पोडी, फटाफट नोट करें रेसिपी

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Methi Dana Sabji, Kaise Banaye Methi Dana Sabji, Methi Dana Sabji Make Just Minute Without Bitterness, Rajasthani Style Methi Dana Sabji Recipe Share By Chef Bhupi, Methi Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now