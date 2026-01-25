आज क्या बनाऊं: रेगुलर सब्जी से हटकर एक बार ट्राई करें राजस्थानी स्टाइल मेथी दाना की सब्ज़ी, नोट करें रेसिपी

Methi Dana Sabji: राजस्थानी खाना अपने रिच और फ्लेवरफुल स्वाद के लिए जाना जाता है. भला ऐसा कौन हैं जिसे राजस्थानी फूड पसंद न आए. अगर आप भी राजस्थानी खाने के शौकीन हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं. जिसे बहुत ही आसानी से कम समय में घर पर बनाया जा सकता है. chefbhupikitchen ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर इसकी विधि बताई है.

राजस्थानी स्टाइल मेथी दाना की सब्ज़ी, जो अपने देसी स्वाद और खुशबू के लिए पूरे राजस्थान में बहुत पसंद की जाती है. इस सब्ज़ी को खास तरीके से बनाया जाता है ताकि मेथी दाने की कड़वाहट दूर हो जाए और स्वाद बिल्कुल संतुलित रहे. यह रेसिपी बिना प्याज़-लहसुन के भी बनाई जा सकती है और रोटी, बाजरे की रोटी या पराठे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है. अगर आप पारंपरिक राजस्थानी खाना पसंद करते हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें.

कैसे बनाएं मेथी दाना सब्जी- (How To Make Methi Dana Sabji)

सामग्री-

1 कप मेथी दाना

3-4 मध्यम आकार के प्याज

3-4 बड़े चम्मच तेल/घी

1 छोटा चम्मच साबुत हरा धनिया

1 छोटा चम्मच सौंफ

10-12 लहसुन की कलियां

1 छोटा चम्मच जीरा

4-5 हरी मिर्च

1-2 कप दही

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच हींग

स्वादानुसार नमक

किशमिश

2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी

धनिया श्रद्धा अनुसार

विधि-

इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मेथी के दाने को रात भर के लिए भिगोकर रख दें.

फिर भीगी मेथी को उबाल लें.

एक ओखली में साबुत धनिया के बीज, सौंफ और ज्यादा से लहसुन डालकर दरदरा पीस लें.

एक पैन में सरसों का तेल डालें इसमें जीरा, हरी मिर्च और प्याज डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं.

अब दरदरा पीसा मिक्सचर डालें और कुछ साबुत छीले हुए लहसुन डालें और पानी डालकर पकने दें.

एक बाउल में दही लें, इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

इसे पैन में डालें और अच्छे से मिक्स करें. मेथी डालें मिलाएं और कुछ देर तक पकाएं.

अब किशमिश डालें और कसूरी मेथी डालकर मिलाएं.

धनिया पत्ती से गार्निश कर बाजरे की रोटी के साथ सर्व करें.



