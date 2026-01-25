Republic Day 2026: तिरंगे के रंग में रंगा देश, इस गणतंत्र दिवस थाली में भी दिखेगा देशप्रेम, घर पर ट्राई करें ये आसान Tricolour रेसिपीज

Happy Republic Day 2026: तिरंगे के रंग में रंगा देश. इस समय हर तरफ आपको देशभक्ति नजर आएगी. मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन और एयर पोर्ट तक, आप देश प्रेम देख सकते हैं. लेकिन जब देशभक्ति की बात हो, तो हमारी थाली कैसे सादी रह सकती है. अगर आप भी इस गणतंत्र दिवस अपनी थाली को तिरंगा कलर से भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको कुछ ऐसी आसान रेसिपीज बता रहे हैं, जिन्हें ट्राई कर न सिर्फ देशभक्ति को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं.

26 जनवरी का दिन हर किसी के लिए गर्व का अवसर होता है. इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था. इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन होता है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, परेड निकलती है और हर कोई देश भक्ति के रंग में रंग जाता है. ये वो पल होता है, जिसका हर कोई गवाह बनना चाहता है.

इस गणतंत्र दिवस जरूर बनाएं ये रेसिपीज- (Republic Day Special Tricolour Recipes)

1. तिरंगा बर्फी-

तिरंगा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले खोया और कद्दूकस से कसा हुआ पनीर पैन में हल्की आंच पर रखकर पकाएं. थोड़ी देर में इसमें चीनी मिला दें. गाढ़ा हो जाने पर वेनिला एसेंस और थोड़ी सी इलायची डाल दें. मिश्रण तैयार हो जाने पर इसके 3 भाग कर लीजिए. पहला भाग सफेद रहेगा. दूसरे भाग में नारंगी और तीसरे में हरा रंग मिलाकर थाली में जमा दें. इसके बाद छोटे-छोटे पीस काट लें.

2. तिरंगा मोमो-

मोमो का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी इस डिश को तिरंगा कलर में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बाउल में मैदा, नमक और बेकिंग सोडा डालकर, दूसरे में गाजर का पेस्ट, नमक, बेकिंग सोडा डालकर, तीसरे बाउल में पालक का पेस्ट डालकर मैदा गूंथ लें. इसके बाद कढ़ाई के गर्म तेल में प्याज और लहसुन भूनेंगे और सभी सब्जियां डाल देंगे. थोड़ी देर बाद विनेगर और सोया सॉस और नमक डाल दें. अब तीनों कलर के आटे की लोई में भरावन भरकर पोटली शेप में मोमो बना सकते हैं.

3. तिरंगा ढोकला-

ढोकला एक हेल्दी गुजराती डिश है. अगर आप इसे तिरंगा कलर में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सूजी में दही और नमक मिक्स करें. अब इसे किसी बर्तन में डालकर पकाएं. इस तरह आपका बैटर बनकर तैयार है. अब इस बैटर के तीन हिस्से करेंगे. एक हिस्से में पालक, दूसरे में गाजर का पेस्ट मिला लें और तीसरे हिस्से को सफेद ही छोड़ दें. अब हरे वाले हिस्से में बेकिंग पाउडर, चीनी मिलाकर प्रेशर कुकर में प्रीहीट करें. इसी तरह दोनों रंग के हिस्सों को प्रीहीट करें और एक दूसरे पर फैला दें. इस बार हीट कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए करें. इसके बाद देंखे ढोकला पका या नहीं. पक जाने पर बैटर को बाहर निकाल कर ठंडा करें और काटकर आकार दें. इसके बाद तेल में फ्राई सरसों के बीज डालें. तिरंगा ढोकला बनकर तैयार है.

4. तिरंगा लज़ानिया रेसिपी-

इस इटैलियन पास्ता की पहली लेयर टमाटर सॉस की बनाई गई है, बीच में क्रीम और आखिरी परत पालक की सॉस से तैयार की गई है. 180 डिग्री रैडिसन, गोरेगांव मुंबई की किचन से निकली यह एक बेहतरीन ट्राइकलर डिश है. ये बच्चों को भी खूब पसंद आएगी.

क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी- (Why 26th January is Celebrated as Republic Day)

26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है, जब देश ने औपचारिक रूप से अपना संविधान लागू किया. लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद भारत न केवल स्वतंत्र राष्ट्र बना, बल्कि एक गणराज्य के रूप में भी स्थापित हुआ. लेकिन संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि ही क्यों चुनी गई, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण छिपा है. दरअसल, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार से भारत को पूर्ण स्वराज का अधिकार देने की मांग की गई थी. इसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर स्वाधीनता का संकल्प लिया गया. इसके बाद यह दिन हर साल ‘पूर्ण स्वराज दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान को लागू करने का समय आया, तो उसी ऐतिहासिक परंपरा और संकल्प को सम्मान देते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया.

क्यों की जाती है परेड- (Why Is Republic Day Parade Celebrated)

भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ देश-विदेश में होने वाली सैन्य परेड का मूल उद्देश्य किसी भी राष्ट्र की शक्ति और सुरक्षा क्षमता को प्रदर्शित करना होता है. इसमें सेना की तैयारी, आधुनिक हथियारों और अनुशासन का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है, जिससे आम नागरिकों में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना उत्पन्न हो. साथ ही, यह अन्य देशों और संभावित शत्रुओं को अपनी सामरिक मजबूती का संकेत देने का माध्यम भी है.

