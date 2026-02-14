विज्ञापन
Happy Valentine's Day 2026 Wishes LIVE: रोज डे से शुरू होने वाला प्यार का हफ्ता प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे और किस डे सब मनाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वैलेंटाइन डे (Valentine's Day 2026) पर, लेकिन सच बात ये है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ महंगे गिफ्ट (Valentine's Day Gift Ideas) या बड़े पार्टियों तक ही सीमित नहीं है. आप थोड़ी-सी छोटी-छोटी चीज़ों से भी अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवा सकते हैं. अगर आप भी इन सभी दिनों को मनाने के बाद थक गए हैं और सोच नहीं पा रहे कि अब क्या करें (how To Celebrate Valentine's Day 2026), तो चिंता मत कीजिए. अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ खास और दिल को छू लेने वाली शायरी (Happy Valentine's Day Wishes, Messages, Greetings And Quotes ) ढूंढ रहे हैं, तो हम यहां देंगे ओरिजिनल रोमांटिक शायरी, जो आपके प्यार को और भी गहरा बना देंगी.  आज हम आपका यह स्पेशल दिन प्लान करने में मदद करेंगे. आज पूरा द‍िन अपने पार्टनर को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए क्या-क्या करना है इसके कुछ आइडियाज़ नीचे बताए गए हैं, जो बिल्कुल अलग और हटके हैं. यहां जानें आप अपने प्यार का दिन और भी खास बना सकते हैं.

Check Happy Valentine's Day 2026 Wishes LIVE Updates

Feb 14, 2026
Valentine's Day Dessert Recipes : अगर आप अपने वैलेंटाइन को ब्रेकफास्ट में कुछ सरप्राइज देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपके हाथों से बना यह चॉकलेट लावा केक सबसे बेस्ट होगा. रेसिपी की चिंता आप न करें. यहां इस वीडियो में देखें कि 1 मिनट में केक कैसे बना सकते हैं- 

Feb 14, 2026
आपके पसंदीदा इंसान को इस वैलेंटाइन फोटो के साथ व‍िश करें.

Feb 14, 2026
गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड के लिए सबसे रोमांटिक शायरी कौन सी है? स्पेशल फ़ील करने के लिए भेजें ये 7 रोमांटिक शायरी

Romantic Girlfriend Boyfriend Status In Hindi: अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ खास और दिल को छू लेने वाली शायरी ढूंढ रहे हैं, तो पढ़ें 7 ओरिजिनल रोमांटिक शायरी, जो आपके प्यार को और भी गहरा बना देंगी. 

यहां पढ़ें.

Feb 14, 2026
तेरी बातों में वो मिठास है,

जैसे चाय में हल्की सी प्यास है,

वैलेंटाइन पर बस इतना समझ ले,

तू ही मेरी लाइफ़ का खास है. 

Happy valentine's Day

Feb 14, 2026
वैलेंटाइन डे पर मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, भेजें ये संदेश

तेरी हंसी की वाइब कुछ खास है,

दिल को तुझसे ही हर आस है,

वैलेंटाइन तो बस एक दिन है,

मेरे लिए तू हर दिन का एहसास है।

Feb 14, 2026
वेलेंटाइन डे शायरी फॉर लव (Valentine Day Shayari for Lover)

तेरा हाथ थामकर चलना है,

हर मुश्किल में साथ निभाना है,

जब तक है सांसें इस तन में,

बस तेरा ही होकर रहना है।

Feb 14, 2026
वेलेंटाइन डे शायरी फॉर लव (Valentine Day Shayari for Lover)

तेरी मुस्कान पे दिल ये कुर्बान है,

तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम है,

लोग पूछते हैं क्या खास है उसमें,

मैं कहता हूँ वही तो मेरी जान है

Happy valentine's Day 

Feb 14, 2026
आज के दिन को खास बनाएं इस खास शेर के साथ - 

उस घड़ी में हैं हम, जिसका इंतजार किया

आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया

Happy Valentine's Day

Feb 14, 2026
अरे हां! उन्‍हें भेजने के लिए ये वाला मैसेज कैसा है... ट्राई करना तो

हर सुबह तुम्हारा ख्याल आता है,

हर शाम तुम्हारा इंतज़ार होता है,

ना जाने कैसा रिश्ता है तुमसे,

बिना कहे ही प्यार हो जाता है।

Happy Valentine’s Day My Love

Feb 14, 2026
चल‍िए इस बीच आपको एक फन फेक्‍ट बताते हैं कि वैलेंटाइन डे की शुरुआत कहां से हुई और वैलेंटाइन से जुड़ी कहानियां क्‍या हैं?

तो असल में वैलेंटाइन डे की जड़ें प्राचीन रोमन त्योहार ‘लूपर्कालिया' से जुड़ी हैं. यह त्योहार फरवरी के बीच में मनाया जाता था और वसंत के आने से जुड़ा था. बाद में पोप गेलैसियस फर्स्ट ने इस त्योहार को खत्म कर इसे सेंट वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने की शुरुआत की. करीब 14वीं शताब्दी से यह दिन रोमांस और प्यार से जुड़ गया.

वैलेंटाइन डे को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं. एक मान्यता के अनुसार, सेंट वैलेंटाइन एक पादरी थे, जिन्होंने राजा के आदेश के खिलाफ जाकर चुपके से कपल्स की शादी करवाई. राजा नहीं चाहता था कि जवान पुरुष शादी करें, ताकि वे युद्ध में जा सकें. इसी वजह से सेंट वैलेंटाइन को सजा दी गई. माना जाता है कि उन्होंने जेल से अपने दोस्त को एक खत लिखा था, जिस पर लिखा था – “From your Valentine.”

Feb 14, 2026
चांद तारे भी शरमा जाए 

तेरी बातें दिल को भा जाए 

क्या बनोगी मेरी जिंदगी की रानी 

बस तुम और मैं, यही कहानी

Happy Valentine’s Day My Love

Feb 14, 2026
दिल की पहचान

तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई,

तेरी खुशी मेरी जान बन गई,

कैसे कहें कितना चाहते हैं तुम्हें,

तेरा नाम ही मेरी दुनिया बन गई।

Feb 14, 2026
अपने प्‍यार को वेलेंटाइन के खास मौके पर आप यह संदेश भी भेज सकते हैं.- 

Good Morning Sweetheart

तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत है.

Happy Valentines Day My Love 

Feb 14, 2026
क्‍यों न दि‍न की शुरुआत एक प्‍यारे से मेसेज से की जाए, जो उनका दिन बना दे. आप उन्‍हें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मेसेज में भेज सकते हैं -

गुड मॉर्निंग स्वीटी!

तुम्हारी यादों के साथ मेरी सुबह हमेशा खास होती है"

 

Happy Valentine's Day 2026: Wishes, Messages, Love Shayari, Greeting Cards, And Quotes To Share With Your Special Someone
