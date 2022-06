Bloating Remedies: इन घरेलू उपायों की मदद से मिनटों में पाए ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा

ब्लोटिंग के कारण-Causes Of Bloating:

अधिक तैलीय खाना या डीप-फ्राइड फूड्स के सेवन से भी ब्लोटिंग की समस्या होती है, इसलिए, इसके सेवन से परहेज करना चाहिए.

फाइबर-रिच फूड्स का बहुत अधिक सेवन करने से पेट में गैस बन सकती है. दालें और साबुत अनाज ऐसे फूड्स में शामिल हैं.

कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने पर पेट में गैस की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लोटिंग होती है.



ब्लोटिंग से निजात पाने के तरीके- Easy Way To Get Rid Of Bloating:



1. अजवाइन-काला नमक

एक चौथाई चम्मच अजवाइन लें और उसमें चुटकी भर काला नमक मिला लें. इन्हें एक साथ मिलाकर चबाकर खाएं और फिर पानी पी लें. चबाने में ये कड़वा लगे तो इसे पानी की सहायता से निगल भी सकते हैं, ब्लोटिंग में आराम महसूस हो सकता है.

2. प्रोबायोटिक्स

हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए प्रोबायोटिक्स काफी हेल्पफुल साबित होते हैं. गट हेल्दी होने पर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम की संभावना कम होती है. प्रोबायोटिक्स के सेवन से गैस कम बनती है और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है. दही और केफिर नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं.

3. जीरा- काला नमक

2 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा लें और इसमें आधा चम्मच काला नमक मिला लें. खाना खाने के बाद मिश्रण को पानी के साथ आधा चम्मच लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.