Sattu Drink For Weight Loss: गर्मियों में सत्तू ड्रिंक से भी घटा सकते हैं वजन, जानें Drink की रेसिपी और फायदे

सामग्री

सत्तू- एक कप

चीनी- 2-3 चम्मच

पुदीना पत्ता- 10-12

नींबू- 1

पानी- 2 कप



सत्तू ड्रिंक बनाने का तरीका

सबसे पहले एक तसले में सत्तू डालें अब इसमें पानी डालें और अच्छे से मिलाएं. अब इसमें चीनी डाल कर मिलाएं. नींबू का रस डालें. अंत में पुदीने की पत्तियां तोड़ कर डालें और अच्छे से फेंट लें. ताजा-ताजा ग्लास में डाल कर सर्व करें.



सत्तू के फायदे-

सत्तू के शरबत से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है.

सत्‍तू में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, इस वजह से भूख नहीं लगती और वेट लॉस में मदद मिल सकती है

डाइजेशन की समस्या रहती है तो आप सत्तू को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

चना या जौ का बना सत्तू डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

गर्मी में सत्तू के सेवन से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है. लू लगने से बचने के लिए हर दिन सत्तू का सेवन करना अच्छा है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.