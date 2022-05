Kofta Tips: लौकी के कोफ्ते को दें शाही स्वाद, तारीफ करते नहीं थकेंगे घर वाले...

यहां देखें पोस्टः

इंग्रेडिएंट्स-

500 ग्राम लौकी

4 टमाटर, प्यूरी किया हुआ

1 बड़ा प्याज, प्यूरी किया हुआ

1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट

लाल मिर्च पाउडर

4 बड़े चम्मच बेसन

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

नमक स्वादानुसार

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

गरम मसाला

धनिया पाउडर

2 चम्मच धनिया पत्ती

8 ड्राई एप्रिकॉट्स

8 बादाम

जीरा

2 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट

आधा कप क्रीम

1 तेज पत्ता

1 काली इलायची

1 छोटा चम्मच जीरा

3-4 हरी इलायची

शाही लौकी कोफ्ता बनाने की रेसिपी-

बादाम और एप्रिकॉट को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. बादाम को छील लें.

अब लौकी को कद्दूकस कर लें. एक छोटा चम्मच नमक डालें और 5 मिनट के लिए अलग रख दें. कद्दूकस की हुई लौकी का सारा पानी निचोड़ लें और सुरक्षित एक किनारे रख दें.

इसके बाद एक बाउल में कद्दूकस की हुई लौकी, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब मिश्रण को 8 इक्वल बॉल्स में बांट लें.

एक छिले हुए बादाम को एप्रिकॉट के अंदर रखें और एप्रिकॉट को कोफ्ता बाल के अंदर डालें. गोल कोफ्ता बनाने के लिये बेल लीजिये.

एक पैन में कोफ्ते तलने के लिए तेल गरम करें. मीडियम फ्लेम पर कोफ्ते को मध्यम ब्राउन होने तक तलें और एक तरफ रख दें.

3 बड़े चम्मच ताजा तेल गरम करें. अब इसमें जीरा, तेज पत्ता डालें, काली इलायची, हरी इलायची और

प्याज की प्यूरी डालकर हल्का ब्राउन होने तक भूनें.

अब इसमें लाल मिर्च पावडर, हल्दी पावडर डालें और अच्छी तरह मिलाएँ. अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और 3-4 मिनट तक पकाएँ.

टमाटर प्यूरी डालें और मीडियम ब्राउन होने तक भूनें. कोफ्ते के मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल अलग न हो जाए.

कद्दूकस की हुई लौकी का छना हुआ पानी सारे मसाले डाल दीजिये और अच्छी तरह मिला लें.

1 कप पानी, 2-3 टेबल-स्पून काजू का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएँ. उबाल आने दें. कोफ्ते डालकर 1-2 मिनट तक पकाएं.

अब इसमें क्रीम डालें और अच्छी तरह मिलाएँ. 3-4 मिनट के लिए उबाल लें.

बस आपका शाही लौकी कोफ्ता बनकर तैयार है. अब इसे गर्मागर्म सर्व करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.