क्या घर पर नहीं बन पाते रेस्टोरेंट जैसे Chili Potatoes? तो इस आसान रेसिपी को करें ट्राई Restaurants से मगांना भूल जाएंगे...

सामग्री-

आलू

हरी मिर्च

कार्न फ्लोर

चीनी/शहद

प्‍याज

अदरक-लहसुन पेस्‍ट

शिमला मिर्च

लहसुन

चिली फ्लेक्‍स

ग्रीन चिली सॉस

टोमैटो सॉस

विनेगर

नमक स्वादानुसार

विधि-

चिली पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर छील लें. आलुओं को पतले लंबे टुकडों में काटकर नमक वाले पानी में करीबन 5 मिनट के लिए रख दें. नमक, कार्नफ्लोर और पानी डाल कर उसका एक गाढा पेस्‍ट तैयार करें. आलू के कटे टुकड़ों को पानी से निकाल कर उसका पानी ठीक तरह से पोंछ लें. अब कार्नफ्लोर के पेस्‍ट में अच्‍छी तरह से कोट कर लें. अब एक पैन में तेल गर्म करें. कार्नफ्लोर से कोट किए आलू डालकर डीप फ्राई करें.

कैसे बनाएं चिली पोटैटो सॉस- How To Make Chili Potatoes Sauce:

चिली पोटैटो की सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें. अब इसमें कटा लहसुन और कटे प्‍याज डाल कर फ्राई करें. फिर लहसुन अदरक पेस्‍ट, शिमला मिर्च, हरी मिर्च डाल कर कुछ देर तक फ्राई करें. अब इसमें सभी तरह के सॉस डालें और अच्छे से मिला लें. 1 चम्मच कार्न फ्लोर को थोड़े से पानी में डालकर अच्‍छे से मिलाएं. इसे भुने मसाले में डालकर मिक्स कर लें. नमक और चीनी डालकर कुछ देर पका लें. अब फ्राइड आलू, चिली फ़्लेक्स और सिरका डाल कर अच्छे से मिला कर पकाएं. साथ ही आधा हरा धनिया भी डाल दें। आपके कुरकुरे और स्‍वादिष्‍ट चिली पटैटो बनकर तैयार है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.