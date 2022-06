Nirjala Ekadashi Vrat: कब है निर्जला एकादशी व्रत और गर्मियों में निर्जला व्रत रखने से पहले जान ले ये बातें

एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2022) के नाम से जाना जाता है. इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है. निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है. इस दिन बिना जल के पूरे दिन व्रत रखा जाता है.

भगवान विष्णु को पीली रंग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है. इस दिन अन्न और फलों का सेवन नहीं किया जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. इस व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है. आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इस पीले रंग के भोग को अर्पित कर सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

निर्जला एकादशी पर किन बातों का रखें ध्‍यान-

निर्जला एकादशी व्रत को सबसे बहुत कठिन व्रत में से एक माना जाता है.

इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है.

इसलिए अगर आप बीमार हैं तो इस व्रत को करने से परहेज करें.

व्रत के बाद पारण में तामसिक, मांसाहारी भोजन का सेवन न करें.

मदिरा, समेत अन्‍य नशे से भी दूर रहें.

