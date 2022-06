Tea Habit: क्या चाय का शौक बन गया है Addiction यहां जानें Tea छोड़ने के तरीके

1. खूब सारा पानी पिएं-

चाय-कॉफी की लत से छुटकारा पाने के लिए दिन में खूब पानी पीना चाहिए. 2 लीटर से ज्यादा पानी पीना बेहद जरूरी है. यह न केवल आपके शरीर को हाइड्रेट करेगा, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

2. जूस पीने की आदत डाले-

इस आदत को अपने सिस्टम से बाहर निकालने का एक और तरीका यह है कि जब भी आपको चाय या कॉफी की आवश्यकता महसूस हो तो फलों का जूस पिएं. फलों का जूस पीने से आपका सिस्टम साफ रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे.

3. अपनी 'चाय की खुराक' गिनें-

अगर किसी को भी दिन भर खुद को एक्टिव रखने के लिए काफी ज्यादा कप चाय-कॉफी पीने की आदत है, तो इसकी गिनती शुरू कर दें. यदि आप 7-8 कप के बीच चाय पीते हैं, तो एक बार में एक कप कम करें और कुछ दिनों तक इसका पालन करें और फिर दूसरे नंबर पर जाएं.

4. 'हर्बल' चाय को अपनाएं-

एक कप हर्बल चाय जैसे कि जड़ी-बूटी और मसाले वाली चाय और फूलों से बनी चाय पीने से आपको रोजाना चाय की मात्रा कम करने में बहुत मदद मिल सकती है. इसलिए, यदि आप कैफीन की मात्रा को कम करना चाहते हैं, तो एक कप हर्बल चाय का सेवन करें.

ज्यादा चाय पीने के साइड इफेक्ट-Health Side Effects Of Tea:

कई लोगों में ज्यादा चाय पीने के साइड इफेक्ट्स में घबराहट, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में मरोड़, माइग्रेन और संभावित रूप से दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है. जिन लोगों को सीवियर एंग्जायटी, हार्ट, किडनी, या लिवर से जु़ड़ी बीमारी है उन्हें तो बिल्कुल ही सीमित मात्रा में चाय पीना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.