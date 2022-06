Nirjala Ekadashi Vrat: अगर आप भी करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान....

1. खूब पानी पिएं-

अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत के एक दिन पहले खूब पानी पीएं, इसमें आप नींबू भी मिला कर पी सकते हैं.

Nirjala Ekadashi Vrat: कब है निर्जला एकादशी व्रत और गर्मियों में निर्जला व्रत रखने से पहले जान ले ये बातें

2. नारियल पानी पिएं-

नारियल पानी को पोषक तत्वों को भंडार माना जाता है. ये शरीर को पानी की कमी से बचाने में मदद कर सकता है. निर्जला एकादशी व्रत से पहले आप नारियल पानी का सेवन जरूर करें.

3. नमक का सेवन कम करें-

अगर आपको भी नमक ज्यादा खाने की आदत है तो ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के एक दिन पहले नमक का कम सेवन करें. नमक ज्यादा खाने से प्यास ज्यादा लग सकती है.

4. फलों का सेवन करें-

निर्जला एकादशी व्रत के एक दिन पहले आप ज्यादा से ज्यादा पानी वाले फलों का सेवन करें. इससे शरीर में एनर्जी और पानी को कमी को बनाएं रखने में मदद मिल सकती है.

5. आराम करें-

निर्जला एकादशी व्रत करने से एक दिन पहले ज्यादा भागदौड़ न करें. घर पर रहकर आराम करें.

निर्जला व्रत वाले दिन किन बातों का रखें ध्‍यान-

1. किचन में ज्‍यादा काम न करें

2. गर्मी में न रहें

3. पंखे, कूलर या एसी से ज्‍यादा दूर न जाएं

4. बाजार या बाहर के कामों से बचें, क्‍योंकि गर्मी बहुत ज्‍यादा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.