Unique Cauliflower Recipe: एक ही तरह की डिश खाकर हो गए हैं बोर तो गोभी से बनाएं ये यूनिक रेसिपी

सामग्री-

शेफ सारांश गोइला की बताई इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, गर्म मसाले, नमक, कसूरी मेथी, दही, नींबू, इस सामग्री में गोभी को मेरिनेट करना है. इसके अलावा खड़े लहसुन की जरूरत होगी. आखिर में गोभी के लिए क्रीम तैयार करनी है. ये क्रीम सिके लहसुन, दही, नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अखरोट से तैयार होगी. चलिए अब जानते हैं ये गोभी बनानी कैसी है.

Benefits Of Curd: आयुर्वेदिक विधि से करेंगे दही का सेवन तो इन बीमारियों से रहेंगे कोसों दूर...

विधि-

सबसे पहले गोभी को अच्छे से धो कर उसकी डंठल काट लीजिए. बीच बीच में कुछ कट लगाएं. इस गोभी को अब मेरिनेट करना है. मेरिनेशन के लिए जो सामग्री बताई गई है उसमें गोभी को लपेटकर मेरिनेट करें. ये ध्यान रखें कि गोभी कम से कम आधे घंटे मेरिनेशन में रहनी ही चाहिए. इसके बाद मेरिनेट गोभी को फॉइल पेपर में अच्छे से लपेटें. गोभी के अलावा कुछ छिले हुए लहसुन को भी फॉइल पेपर में लपेटें. इन्हें बेकिंग ट्रे में रख कर 180 डिग्री पर कम से कम बीस मिनट के लिए बेक करें. गोभी और लहसुन दोनों नर्म हो जाएंगे. इसके बाद लहसुन अलग रख दें. और गोभी को सिल्वर फॉइल हटा कर फिर सेंक लें. अब आप को क्रीम तैयार करनी है. क्रीम के लिए बताई गई सामग्री और सिके लहसुन को क्रश कर मिक्स करें. पूरा स्मूद पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को एक बाउल में सर्व करें. उस पर गोभी रखें और इस मिडिल ईस्ट स्टाइल तंदूरी गोभी का मजा लें.

Nirjala Ekadashi Vrat: अगर आप भी करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान....

Pneumonia: Symptoms, Causes | What To Eat In Pneumonia: ये चीजें नहीं होने देंगी निमोनिया!

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.