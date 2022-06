World Food Safety Day: क्या है खाना खाने का सही तरीका? सेहतमंद रहने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं...

World Food Safety Day 2022: हर साल 7 जून के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है. इस दिन को वर्ष 2019 से सेलिब्रेट किया जा रहा है. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य खाने से पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना है. पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों के खतरे से बचना है. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं ये भी बहुत मायने रखता है. गलत तरीके से खाया गया खाना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी टिप्स जिन्हें अपना कर शरीर को सेहतमंद रखने में मदद मिल सकती है.

1. खाने को छोटे-छोटे हिस्से में करके खाएं. एक साथ ज्यादा खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. धीरे-धीरे चबाकर खाने से पाचन को बेहतर रखा जा सकता है.

2. अगर आप खाने को चबाचबा कर खाते हैं, तो इससे मुंह के बैक्टीरिया और मुंह की बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है.

3. डिनर हमेशा सोने से कम से कम 2 घंटे पहले करें. इससे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और खाना अच्छे से पच जाता है. नहीं तो पेट गैस अपच की समस्या हो सकती है.

किन चीजों को खाएं और किन चीजों से करें परहेज- Heare's Know What To Eat And What To Avoid:

सेहतमंद रहने के लिए हमेशा हेल्दी चीजों का ही सेवन करना चाहिए. जंकफूड के सेवन से बचें. इससे मोटापा भी बढ़ सकता है.

हरी सब्जियों को बहुत अधिक न पकाएं इससे इनमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं.

फ्रेश खाना खाएं. फ्रिज में रखें खाने को खाने से बचें. कोशिश करें कि हमेशा फ्रेश खाने का सेवन ही करें.

नाश्ता जरूरी करें. और नाश्ते में हमेशा प्रोटीन, विटामिन जैसी चीजों को जगह दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.