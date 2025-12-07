विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 December 2025: कन्या को कारोबार में होगा लाभ तो धनु का खुशियों भरा बीतेगा दिन, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 December 2025: आज रविवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, जिसके कारण आज सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आज उनके करियर-कारोबार से लेकर निजी जीवन में सुख-सुविधा बनी रहेगी और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. आपके लिए कैसा रहने वाला है दिन, जानने के लिए पढ़ें 07 दिसंबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 December 2025: कन्या को कारोबार में होगा लाभ तो धनु का खुशियों भरा बीतेगा दिन, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 December 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 07 दिसंबर 2025 का पूरा राशिफल.
NDTV

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 07 December 2025: आज पौष मास के कृष्णपक्ष की तृतीया तिथि पर आज चंद्रमा मिथुन राशि में है, जिसके कारण सिंह, कन्या और धनु राशि का गुडलक पूरी तरह से काम करता हुआ दिखाई देगा. आज उन्हें घर और बाहर दोनों जगह लोगों से सुख-सहयोग प्राप्त होगा और उनके सोचे हुए काम आसानी और मनमुताबिक तरीके से पूरे होते हुए दिखाई देंगे. आज इन राशियों का पूरा दिन खुशियों को लिए रहेगा लेकिन मेष और वृषभ जैसी कुछ राशियों को आज बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी. आज आपका दिन कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें 07 दिसंबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज आपको नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. हालांकि आपके विचारों में स्थिरता का अभाव रहने से कुछ मामलों में उलझन का अनुभव होगा. नौकरी या व्यवसाय में प्रतियोगिता का वातावरण रहेगा. किसी छोटी यात्रा के संयोग दिख रहे हैं. भाई- बंधुओं के साथ मेल-जोल बना रहेगा. इससे लाभ भी होगा. आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. मन की दुविधा के कारण ठोस निर्णय लेने में परेशानी होगी. इसके परिणाम स्वरूप हाथ में आए हुए अवसर खो सकते हैं. शर्मीले व्यवहार के कारण आपको कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेखक, कारीगर और कलाकारों को अपने कौशल प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. आपकी बातें दूसरों को प्रभावित करेगी. आपका काम आसानी से पूरा होगा. हालांकि आज किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए उचित नहीं होगा.

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज के दिन की शुरुआत तन और मन की ताजगी से होगी. दोस्तों तथा परिवार के लोगों के साथ मनपसंद खाना खाने का अवसर मिल सकता है. कहीं बाहर जाने की योजना बनेगी. आर्थिक लाभ के योग हैं. मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को प्रवेश न करने दें. सभी स्थिति में मन को काबू में रखें. प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं करें. आज जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रहेगी. मन में दुविधा का अनुभव होगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना हितकर है. किसी के साथ गलतफहमी या वाद-विवाद होने की संभावना है. स्वास्थ्य सम्बंधी लापरवाही से नुकसान हो सकता है. कोर्ट कचहरी के मामलों में संभलकर काम लेना पड़ेगा. मान हानि या धन हानि होने की आशंका रहेगी. ज्यादातर समय मौन रहें.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा, परंतु मन किसी बात को लेकर उलझन में रहेगा. मित्रों से मुलाकात और लाभ होगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे. घर में मांगलिक काम होंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि होगी. बाहर जाने का कार्यक्रम होगा. आप समय पर आज सभी काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. हालांकि नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना होगा.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज नए काम की योजना बनेगी. व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला होगा. अधिकारियों की कृपादृष्टि रहेगी, जिससे पदोन्नति के अवसर मिलेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है. आज किसी निवेश को लेकर भी आप योजना बना सकते हैं. पिता से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ भी अच्छा वक्त बीतेगा. किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाना हो सकता है.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. बुद्धिजीवियों या साहित्य प्रेमियों के साथ मुलाकात से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी. अच्छा समय व्यतीत करेंगे. नए काम का आरंभ कर सकेंगे. लंबी दूरी की यात्रा पर जाना हो सकता है. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा. विदेश में बसने वाले मित्रों या स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य थोड़ा नरम-गरम रहेगा. संतान की समस्याओं से चिंता उत्पन्न होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. अभी समय शांतिपूर्वक व्यतीत करना लाभदायी होगा. अपने क्रोध को काबू में रखें. अनैतिक कार्यों से दूर रहें. नए संबंध बनाने से पहले सोचें. धन खर्च ज्यादा होने से आर्थिक परेशानी का अनुभव होगा. आपका काम समय से पूरा नहीं होगा. खाने पीने का ध्यान रखें. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता रहेगी. योग, ध्यान और आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी.

धनु (Sagittarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज खुशी, आनंद और शांति प्राप्त कर सकेंगे. अच्छे वस्त्र, मित्रों के साथ घूमना- फिरना और स्वादिष्ट भोजन आपको दिनभर उत्साहित रखेंगे. किसी नए व्यक्ति की ओर आप आकर्षित होंगे और नए लोगों से मिलकर रोमांच का अनुभव करेंगे. सार्वजनिक जीवन में आप प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपको अच्छा दांपत्य सुख भी प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया रुचिकर काम मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है.

मकर (Capricorn)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज आपके व्यापार में खूब सफलता मिलेगी, परंतु कानूनी मामलों में सावधानी बरतें. व्यापार को लेकर बनाई योजनाएं सफलतापूर्वक संपन्न होंगी. किसी के साथ पैसों का लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा होगा. देश-विदेश में व्यवसाय करने वालों को फायदा होगा. घर में परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजरेगा. धन लाभ के योग हैं. काम में यश मिलेगा. विरोधियों को पराजित कर सकेंगे.

कुंभ (Aquarius)

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आप संतान और अपने स्वास्थ्य के संबंध में चिंतित रहेंगे. अपच, पेट-दर्द से परेशानी होगी. विचारों में तेजी से परिवर्तन के कारण मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी. आज नए कामों की शुरुआत करना आपके हित में नहीं है. यात्रा में कठिनाई आएंगी, संभव हो तो इसे स्थगित रखना उचित होगा. कार्यस्थल पर आज आपका मन काम में नहीं लगेगा. आज आप ज्यादातर समय आराम करना पसंद करेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. शारीरिक और मानसिक भय रहेगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद होगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. अनचाही घटनाओं से आपके उत्साह में कमी आ सकती है. नींद नहीं आने से परेशान रहेंगे. धन और कीर्ति की हानि होगी. पानी वाली जगहों से दूर रहें. स्थायी संपत्ति को लेकर किए आपके प्रयासों में कमी आ सकती है. परिजनों के साथ शाम का समय आनंद में गुजरेगा. आप किसी वस्तु की खरीदारी के लिए भी जा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope, Horoscope Today, Faith
Get App for Better Experience
Install Now