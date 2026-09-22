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Virgo Tarot Card Rashifal: पुरानी गलतियों को सुधारने का समय, रिश्तों में सोच-समझकर लें फैसला

Virgo Tarot Card Horoscope 22 September: Five of cups असफलता को अंतिम निर्णय न माने पर विचार, मन में चल रहे विचारों की उथल-पुथल को कम कर उपलब्ध साधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता और अतीत की यादों से बाहर निकाल कर वर्तमान में जीने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: पुरानी गलतियों को सुधारने का समय, रिश्तों में सोच-समझकर लें फैसला
Virgo Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Kanya Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 22 September 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: बीती हुई बातों और यादों से बाहर निकले. किसी करीबी संबंधी के साथ रिश्ते खराब हो सकते है.पारिवारिक संपत्ति के मामले जल्दबाजी में कोई समझौता न करें. बेकार के प्रेम प्रसंगों से दूरी है.विचारों की उथल-पुथल को कम कर उपलब्ध साधनों पर ध्यान दे.किसी अधूरी योजना पर दोबारा विचार कर सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional

किसी कार्य में असफल होने पर  उसे अंतिम निर्णय न माने.पुराने कार्याें में दोबारा सुधार का अवसर मिल सकता है. शिक्षा,मीडिया और क्रिएटीव क्षेत्र के लोग स्वयं को व्यवस्थित और अपडेट रखें. जल्द ही अच्छे अवसर आ सकते है. किसी नए प्रोजेक्ट में अच्छी भूमिका प्राप्त हो सकती है. हार न माने आगे बढ़े. मुसीबतें खुद-ब-खुद रास्ता दे देंगी. अपनी क्षमता और मेहनत पर विश्वास रखें. व्यर्थ को बातों को लेकर झूठी अफवाहें न फैलाए. 

स्वास्थ्य/Health

ज्यादा चाय-कॉफी का सेवन न करें. देर रात तक टीवी देखना या जागते रहना नींद की क्वालिटी खराब कर सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पुराने धन निवेश से अच्छा मुनाफा हो सकता है. किसी नई संपत्ति को खरीदने की योजना बना सकते है. 

रिश्ते/Relationship

माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. परिजनों के लिए उपहार ले सकते है.

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