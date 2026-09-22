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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: बचत पर ध्यान देने का समय, दिखावे के खर्च से रखें दूरी

Sagittarius Horoscope Today 22 September 2026, Dhanu Rashifal: खान-पान में संयम रखें और भोजन को जल्दबाजी में करने से बचें. पुराने भुगतान के मिलने की उम्मीद बन सकती है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: बचत पर ध्यान देने का समय, दिखावे के खर्च से रखें दूरी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 22 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय आपकी प्राथमिकता में रह सकते हैं. आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा और पिछले कुछ समय से चले आ रहे खर्चों का हिसाब देखने की जरूरत महसूस होगी. किसी पुराने भुगतान के मिलने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन आने वाले धन को पहले से खर्च मान लेना ठीक नहीं होगा. 

कामकाज में आपकी बातचीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. ग्राहक, अधिकारी या कारोबारी संपर्क से हुई चर्चा आगे का रास्ता तय कर सकती है. अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने की क्षमता रहेगी, मगर अत्यधिक स्पष्टता के चक्कर में कठोर शब्द निकल सकते हैं. विशेषकर धन या अधिकार से जुड़े मामलों में बहस को लंबा न खींचें. 

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पर पड़ रही है. इसलिए अचानक खर्च, पुराने आर्थिक मामले या ऐसी जानकारी सामने आने की संभावना रहेगी जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी. निवेश, बीमा, कर या किसी साझा धन से संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. किसी दूसरे के भरोसे वित्तीय जिम्मेदारी छोड़ना आज उचित नहीं होगा. परिवार में किसी सदस्य के साथ पैसों या संपत्ति को लेकर मतभेद उभर सकता है. अपनी बात साबित करने के लिए आवाज ऊंची करने से समस्या सुलझने के बजाय बढ़ सकती है. 

खान-पान में संयम रखें और भोजन को जल्दबाजी में करने से बचें. तनाव की स्थिति में मीठा या तला हुआ अधिक खाने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है. आज कुछ बातें आपके नियंत्रण से बाहर रह सकती हैं. हर परिस्थिति का तुरंत समाधान खोजने के बजाय पहले वास्तविक समस्या पहचानें. किसी की निजी बात या परिवार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दूसरों के साथ साझा न करें. गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

उपाय: सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन वृक्ष को स्पर्श न करें.
शुभ रंगः हल्का पीला
 

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