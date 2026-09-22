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Aquarius Tarot Card Rashifal: अधूरे काम पूरे होने से मिलेगी राहत, कार्यक्षेत्र में बनेगी नई पहचान

Aquarius Tarot Card Horoscope 22 September: The Star की ऊर्जा उच्च अधिकारियों द्वारा प्रशंसा प्राप्ति की उम्मीद, व्यवसाय में धीरे-धीरे आती गति और अपनी उपलब्धियों पर परिवार के साथ जश्न मनाने की तैयारी की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में

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Aquarius Tarot Card Rashifal: अधूरे काम पूरे होने से मिलेगी राहत, कार्यक्षेत्र में बनेगी नई पहचान
Aquarius Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Kumbh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 22 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: जिस काम को लेकर लंबे समय से परेशानी बनी हुई थी.वो कार्य अब पूरा हो सकता है. परिवार के साथ अपनी खुशियों को साझा करें. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न करें. परिवार में नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना प्राप्त हो सकती है. अपनी उपलब्धियां पर परिवार के साथ जश्न मनाएंगे. इन बातों को लेकर परिवार में चर्चा करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं.उन बातों को नजर अंदाज करना बेहतर रहेगा. 

व्यवसायिक/ Professional

आपकी प्रेजेंटेशन,नेतृत्वक्षमता और स्पष्टवादिता की उच्च अधिकारी प्रशंसा कर सकते हैं. महत्वपूर्ण मीटिंग्स में आपकी बातों पर गंभीरता से विचार हो सकता है. कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे व्यवसाय को धीरे-धीरे जमाने का प्रयास कर सकते हैं.विस्तार की योजना को अभी स्थगित रखें.पहले वर्तमान कार्यों को पूरा होने दे, फिर आगे की स्थिति पर विचार करें. बहुत सारे कार्य एक साथ करना परेशानी में डाल सकता है. 

स्वास्थ्य/Health

बाहर जाते समय पर्याप्त पानी पिए. तेज धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग करें .इससे सनबर्न का असर कम होगा. 

आर्थिक स्थिति/ Finance

आमदनी बढ़ाने के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते है. नए मकान की खरीदारी स्थगित कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship

विवाहपूर्व के संबंधों को लेकर तनाव हो सकता है. जीवन साथी से कुछ बातें छुपा सकते हैं.
 

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