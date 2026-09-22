Leo Aaj Ka Rashifal: कार्यस्थल पर बढ़ सकती है जिम्मेदारी, छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी

Leo Horoscope Today 22 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज मुकाबले की परिस्थितियों में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है. जो काम कुछ समय से अटका हुआ था, उसमें व्यवस्थित प्रयास करने पर रास्ता निकल सकता है. नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी ऐसे काम की कमान मिल सकती है जिसमें धैर्य के साथ लगातार मेहनत की आवश्यकता होगी.

कार्यस्थल पर विरोध करने वाले लोगों की गतिविधियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें. किसी सहकर्मी की गलती का भार अचानक आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों का रिकॉर्ड संभालकर रखें. व्यवसाय में उधारी की वसूली के प्रयास सफल हो सकते हैं, लेकिन किसी पुराने विवाद को फिर से हवा देना लाभदायक नहीं रहेगा.

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर पड़ रही है. इस कारण अनावश्यक खर्च, नींद में कमी या मानसिक बेचैनी जैसी स्थितियां महसूस हो सकती हैं. आज स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या बिगाड़ना नुकसानदेह हो सकता है. देर रात तक जागने या भोजन के समय में लगातार बदलाव करने से थकान बढ़ सकती है.

यदि कोई पुराना काम बार-बार टल रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें. छोटी जीतों पर ध्यान देने से दबाव कम होगा. प्रतिस्पर्धा में किसी को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश न करें. आपकी ऊर्जा आज सही दिशा में लगे तो कठिन परिस्थिति भी संभाली जा सकती है. परिवार में आपकी व्यस्तता के कारण कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है.



उपाय: सुबह हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक अपनी सामर्थ्य के अनुसार जलाएं.

शुभ रंगः गहरा नारंगी