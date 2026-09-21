'सांप की मौसी' को भगाने का क्या तरीका है? घर से 'बभनी' भगाने के क्या घरेलू उपाय हैं?

घर में अचानक सांप जैसी दिखने वाली कोई चीज रेंगती नजर आए तो डरना स्वाभाविक है. लेकिन हर लंबा और बिना पैरों वाला जीव सांप नहीं होता है. स्किंक को कई जगह आम बोलचाल में 'सांप की मौसी' या 'बभनी' कहा जाता है. ये दरअसल छिपकली की एक प्रजाति हैं और आम तौर पर इंसानों के लिए हानिरहित मानी जाती हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, बभनी छोटे कीड़े-मकौड़े खाती हैं और इस तरह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका निभाती हैं. इसलिए इन्हें मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से घर से बाहर करना बेहतर है.

बभनी घर में क्यों आती हैं?

बभनी को ऐसी जगहें पसंद आ सकती हैं जहां उन्हें छिपने की जगह और भोजन आसानी से मिल जाए. घर के आसपास घनी झाड़ियां, लकड़ी या ईंटों का ढेर, कबाड़ और लंबे समय तक पड़ा सामान इनके लिए आश्रय बन सकता है. रोशनी के आसपास जमा होने वाले कीड़े भी इन्हें घर की ओर आकर्षित कर सकते हैं.

घर से बभनी को कैसे भगाएं

अगर बभनी घर में बार-बार आती है तो उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. आप अपने घर के दरवाजे या खिड़की को बाहर की ओर खोलकर उसके लिए निकलने का रास्ता दें. कमरे में मौजूद अनावश्यक सामान हटाकर रास्ताा साफ कर दें. इसे झाड़ू से मारने या हाथ से पकड़ने के बजाय सुरक्षित दूरी बनााए रखना बेहतर है.

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धुआं करने से भागती है बभनी?

बता दें कि अगर आपके घर में बभनी घुस आए और आप उसको किसी बंद जगह या कमरे से बाहर निकालने के लिए गोबर के कंडे (उपले), कपूर, गुग्गल, कपड़ा या लहसुन-प्याज के छिलके जलाकर तेज धुआं कर दें. दरअसल, बभनी को तेज धुआं और घुटन बिलकुल भी पंसद नहीं है. इससे वह छिपने की जगहह कमरे से बाहर निकल आते हैं.

घर में दोबारा न आए इसके लिए क्या करें

घर के आसपास झाड़ियों और घास की नियमित कटाई करें. ईंट, लकड़ी, पत्थर और कबाड़ का ढेर न लगने दें. दरवाजों और खिड़कियों के नीचे मौजूद खाली जगहों को बंद करें और जहां से पाइप या ताार अंदर आते हैं, वहां की दरारें सील करें. रात में अनावश्यक बाहरी रोशनी कम रखने से कीड़ों की संख्याा भी घट सकती है.

क्या जहरीली होती है बभनी

बभनी को आम तौर पर गैर-विषैली छिपकली माना जाता है और यह इंसानों के लिए खतरा नहीं होती है. इसका लंबा शरीर छोटी या कम दिखाई देने वाली टांगें और चमकदार स्केल इसे सांप जैसा रूप देते हैं. फिर भी किसी अज्ञात जीव को हाथ लगाने से बचें. अगर पहचान को लेकर संदेह हो तो स्थानीय वन विभाग या वन्यजीव विशेषज्ञ की मदद लेना सुरक्षित विकल्प है.

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