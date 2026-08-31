Swapna Shastra: सपने में गाय को चारा खिलाना देता है देवगुरु बृहस्पति का संकेत? जानें धन, सम्मान और सफलता से जुड़े शुभ संकेत

सपनों की दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है. कई बार नींद में दिखने वाली छोटी-सी घटना भी सुबह उठने के बाद हमारे मन में सवाल छोड़ जाती है. खासकर जब सपने में गाय या गौ माता दिखाई दे तो इसे हिंदू धर्म में बेहद शुभ संकेत माना जाता है. ज्योतिषाचार्य आचार्य मदन मोहन ने बताया कि गौ माता के अलग-अलग स्वरूप या अंगों का सपना अलग-अलग शुभ संकेतों की ओर इशारा कर सकता है.

सपने में गाय को चारा खिलाना

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि अगर सपने में आप गाय को चारा खिलाते हुए दिखाई दें तो इसे देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा संकेत माना जाता है. खासकर मेष, वृष, कर्क, तुला और मकर राशि के लोगों के लिए इसे शुभ माना गया है. ऐसा सपना आाए तो गाय को चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है.

बछड़े को दूध पिलाती गाय दिखना

उन्होंने आगे बताया कि अगर सपने में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती नजर आए तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है. किसी जरूरी काम या यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलताा मिलने की संभावना की ओर इसे संकेत माना जाता है.

गौ माता के नेत्रों का करें दर्शन

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सपने में गाय की आंखें देखना मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ से जुड़ा शुभ संकेत माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार गौ माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास माना गया है. इसके अलावा, सपने में गााय के सींग दिखाई देना भी शुभ मानाा जाता है. ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव व विष्णु का आशीर्वाद मिलता है.

घर में गाय का बछड़ा दिखाई देना

उन्होंने बताया कि अगर सपने में गाय आपके घर में बछड़े को जन्म देती दिखाई दे तो इसे खुशी और अच्छे समय के आने का संकेत माना जाता है. वहीं सपने में गाय का दूध निकालना समृद्धि और सुख से जुड़ाा शुभ संकेत माना गया है.