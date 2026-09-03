Swapna Shastra: सपने में जलता हुआ दीपक दिखे तो क्या होता है? पंडित जी से जानें इसका धार्मिक संकेत

सपनों को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है. खासकर जब सपने में दीपक या ज्योति जैसी धार्मिक चीज दिखाई दे तो लोग इसका मतलब जानना चाहते हैं. स्वप्न शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, सपने में जलता हुआ दीपक दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है. आचार्य मदन मोहन ने बताया कि ऐसा सपना जीवन में सकारात्मक बदलाव और आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा कर सकता है.

मान-सम्मान बढ़ने का माना जाता है संकेत

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि सपने में जलता हुआ दीपक दिखना व्यक्ति के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत माना जाता है. समाज में आपकी पहचान और रुतबा बढ़ सकता है. धार्मिक मान्यता में इसे शुभ समय आने से जोड़कर देखा जाता है.

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नौकरी में तरक्की के संकेत

अगर किसी व्यक्ति को सपने में जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो इसे करियर के लिहाज से भी अच्छा संकेत मानाा जाता है. आचार्य के अनुसार, ऐसा सपना नौकरी या कामकाज में तरक्की और नई उपलब्धियों की ओर इशारा कर सकता है.

परेशानियां कम होने की मान्यता

उन्होंने आगे बताया कि जलता दीपक अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से स्वप्न शास्त्र की मान्यताओं में सपने में दीपक जलता हुआ देखनाा जीवन की परेशानियां कम होने और परिस्थितियों के बेहतर होने का संकेत माना गया है.

अखंड ज्योत दिखे तो क्या मतलब

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि अगर सपने में जलती हुई अखंड ज्योत दिखाई दे तो इसे विशेष शुभ संकेत माना जाता है. धार्मिक मान्यता में यह व्यक्ति के दीर्घायु होने की ओर संकेत करताा है. हालांकि सपनों की व्याख्या धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है. इसे भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी के तौर पर नहीं लेना चाहिए.

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