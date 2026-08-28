विज्ञापन
विशेष लिंक

Swapna Shastra: भगवान श्रीकृष्ण सपने में आए तो क्या है इसका मतलब? आचार्य से जानिए इसका खास संकेत

Krishna Dream Meaning: सपने में भगवान श्रीकृष्ण का दिखना धार्मिक मान्यताओं में शुभ संकेत माना जाता है. जानिए बांसुरी बजाते कृष्ण, बाल कृष्ण और राधा-कृष्ण के सपने का क्या अर्थ हो सकता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Swapna Shastra: भगवान श्रीकृष्ण सपने में आए तो क्या है इसका मतलब? आचार्य से जानिए इसका खास संकेत
स्वप्न शास्त्र में भगवान श्रीकृष्ण का दिखना माना जाता है शुभ
ndtv

सपनों की दुनिया काफी रहस्यमयी मानी जाती है. कई बार सपने में ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर इसका कोई मतलब भी है या नहीं. स्वप्न शास्त्र में अलग-अलग सपनों को व्यक्ति के जीवन से जोड़कर देखा जाता है. अगर सपने में भगवान श्रीकृष्ण दिखाई दें तो इसे भी एक खास संकेत माना जाता है. आइए जानते हैं इसका क्या अर्थ हो सकता है.

सपने में श्रीकृष्ण का दिखना शुभ संकेत

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि सपने में भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन होना सामान्य सपना नहीं माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है. इसका संबंध जीवन में सकारात्मक बदलाव, मानसिक शांति और ईश्वर की कृपा से जोड़ा जाताा है. हालांकि, सपनों का अर्थ व्यक्ति की परिस्थिति और सपने में दिखाई देने वाले दृश्य के आधार पर अलग हो सकता है.

बांसुरी बजाते कृष्ण दिखें तो क्या मतलब

उन्होंने बताया कि अगर सपने में भगवान श्रीकृष्ण बांसुरी बजाते हुए नजर आएं तो इसे मन की शांति और जीवन में मधुरताा आने का संकेत माना जाता है. ऐसा सपना रिश्तों में प्रेम बढ़ने और तनाव कम होने की ओर इशारा कर सकता है.

यह भी पढ़ें:  Rakhi Bandhne ka Shubh Muhurat: आज क्या है राखी बांधने का टाइम? जानिए शुभ मुहूर्त और किस समय बांधने से बचें

बाल कृष्ण का सपना देखने का अर्थ

सपने में बाल कृष्ण का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है. आचार्य के मुताबिक, यह घर-परिवार में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है. वहीं, कुछ मान्यताओं में इसे मनोकामना पूरी होने से भी जोड़कर देखाा जाता है.

श्रीकृष्ण के साथ राधा दिखें तो क्या मतलब

अगर सपने में श्रीकृष्ण के साथ राधा रानी दिखाई दें तो इसे प्रेम, सौहार्द और रिश्तों में मजबूती का संकेत माना जाता है. यह सपना व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक संतुलन और सुखद बदलाव की ओर इशारा कर सकता है. हालांकि, आचार्य मदन मोहन का कहना है कि सपनों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियों को भी ध्यान में रखनाा चाहिए. इसे निश्चित भविष्यवाणी के बजाय धार्मिक और पारंपरिक मान्यता के रूप में देखना बेहतर है.

यह भी पढ़ें:  Raksha Bandhan 2026: राखी बांधने से पहले पूजा में जरूर पढ़ें रक्षाबंधन की ये कथा, जानें आज कितने बजे से कितने बजे तक बांधी जाएगी राखी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swapna Shastra, Swapna Shastra Kya Hota Hai, Swapna Shastra White Horse In Dream Meaning, Krishna
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com