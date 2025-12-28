विज्ञापन
विशेष लिंक

Putrada Ekadashi 2025: स्नान-दान से लेकर मंत्र तक का महाउपाय, जिसे करते ही बरसेगी श्री हरि की कृपा और पूरे होंगे सारे काम 

Putrada Ekadashi Ke Upay: सनातन परंपरा में प्रत्येक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा, जप-तप और व्रत के लिए अत्यधिक पुण्यदायी मानी गई है. जिस एकादशी व्रत को करने मात्र से ही सारे दोष दूर और संतान सुख की प्राप्ति होती है, उस पुत्रदा एाकदशी व्रत से जुड़े स्नान-दान और मंत्र का महाउपाय जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 4 mins
Share
Putrada Ekadashi 2025: स्नान-दान से लेकर मंत्र तक का महाउपाय, जिसे करते ही बरसेगी श्री हरि की कृपा और पूरे होंगे सारे काम 
Putrada Ekadashi Ke Upay: पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि एवं महाउपाय
NDTV

Putrada Ekadashi Vrat Remedies: सनातन परंपरा में पौष मास के शुक्लपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व माना गया हैं. जैसा की नाम से ही स्पष्ट है कि इसका संबंध पुत्र या फिर कहें संतान से है. मान्यता है कि इस व्रत को विधि-विधान से करने पर साधक को संतान का सुख प्राप्त होता है. पुत्रदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से साधक की संतान के सुख और आयु में वृद्धि होती है.   जिस पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से साधक के जीवन से जुड़े पाप, दोष आदि दूर हो जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है, आइए उससे जुड़ी पूजा के सरल एवं प्रभावी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

स्नान से प्रसन्न होंगे विष्णु भगवान
हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि के लिए रखे जाने वाले एकादशी व्रत वाले दिन गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. एकादशी वाले दिन जब साधक मां गंगा के अमृत जल में स्नान करके तन और मन से पवित्र हो जाता है और श्री हरि की साधना करता है तो उसकी साधना शीघ्र ही सफल होती है. गंगा स्नान से उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

मंत्र से पूरी होगी मनोकामना 
हिंदू धर्म में किसी भी देवी या देवता की पूजा में मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा रखा गया एकादशी व्रत सफल हो और आप पर भगवान विष्णु की पूरी कृपा बरसे तो आपको इस व्रत वाले दिन विशेष रूप से भगवान​ विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करना चाहिए. इस मंत्र का जाप पीले चंदन अथवा तुलसी की माला से करें तथा आसन भी पीले रंग का प्रयोग करें. 

Latest and Breaking News on NDTV

दिये से दूर होंगे सारे दु:ख
हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु और विष्णुप्रिया कहलाने वाली तुलसी माता के पास शुद्ध देशी घी का दीया जलाने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. एकादशी के दिन श्री हरि और तुलसी माता के लिए गाय के दूध से बने घी का दीया जलाना चाहिए और तुलसी जी की कम से कम 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए. 

Latest and Breaking News on NDTV

शंख से करें अभिषेक 
एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि का शंख के जल से भगवान श्री विष्णु जी के अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मान्यता है कि पूजा के इस उपाय से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है. मान्यता है कि पूजा के इस उपाय से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी साध के घर में हमेशा वास करती हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

दान से होगा कल्याण 
हिंदू मान्यता के अनुसार व्रत-पर्व आदि पर दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है. मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत या देवता विशेष से जुड़ी प्रिय चीजों का दान जरूरतमंद लोगों को करता है, तो उसकी साधना शीघ्र ही सफल होती है.

Ekadashi 2026: साल 2026 में कब कौन सी पड़ेगी एकादशी, देखें श्री हरि के व्रत का पूरा कैलेंडर?

ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन साधक को किसी मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र, पीले फल, चने की दाल, आदि का दान करना चाहिए. एकादशी के दिन गाय को चारा आदि का दान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए?
एकादशी व्रत में अन्न एवं तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन गाय का दूध और उससे बनी चीजें पनीर, खोवा, घी, फल, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Putrada Ekadashi Ke Upay, Putrada Ekadashi Vrat Remedies, Putrada Ekadashi 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now