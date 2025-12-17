Ekadashi 2026: साल 2026 में कब कौन सी पड़ेगी एकादशी, देखें श्री हरि के व्रत का पूरा कैलेंडर?

Ekadashi 2026 Mein Kab Hai: हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है. इस दिन भगवान लक्ष्मीनारायण की कृपा पाने के लिए उनके भक्त एकादशी व्रत को विधि-विधान से रखते हैं. सनातन परंपरा में एकादशी को व्रतों का राजा माना गया है, जिसके पुण्य प्रभाव से व्यक्ति न सिर्फ अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के पाप मुक्त होता है, बल्कि उसे श्री हरि की कृपा से अनंत सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है, लेकिन अधिक मास होने पर इसकी संख्या 26 हो जाती है. साल 2026 में एकादशी व्रत कब-कब रखा जाएगा? सही तारीख और उसका नाम जानने के लिए देखें एकादशी व्रत 2026 का कैलेंडर.

जनवरी महीने में एकादशी कब पड़ेगी

षटतिला एकादशी

माघ मास के कृष्णपक्ष में पड़ने वाली एकादशी जिसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह साल 2026 में 14 जनवरी 2026, बुधवार को पड़ेगी.

जया एकादशी

माघ मास के शुक्लपक्ष में पड़ने वाली एकादशी जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह साल 2026 में 29 जनवरी 2026, गुरुवार को पड़ेगी.

फरवरी महीने में एकादशी कब पड़ेगी

विजया एकादशी

फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की एकादशी यानि विजया एकादशी का पावन व्रत 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा.

आमलकी एकादशी

फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है उसका पावन व्रत 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा.

मार्च महीने में एकादशी कब पड़ेगी

पापमोचनी एकादशी

चैत्र मास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि जिसे पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 15 मार्च 2026, रविवार के दिन रखा जाएगा.

कामदा एकादशी

चैत्र मास के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 39 मार्च 2026, रविवार के दिन रखा जाएगा.

अप्रैल महीने में एकादशी कब पड़ेगी

वरूथिनी एकादशी

वैशाख मास के कृष्णपक्ष की एकादशी जिसे वरूथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 13 अप्रैल 2026, सोमवार के दिन पड़ेगी.

मोहिनी एकादशी

वैशाख मास के शुक्लपक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 27 अप्रैल 2026, सोमवार के दिन पड़ेगी.

मई महीने में एकादशी कब पड़ेगी

अपरा एकादशी

ज्येष्ठ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 13 मई 2026, बुधवार को पड़ेगी.

पद्मिनी एकादशी

ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी जिसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 27 मई 2026, बुधवार को पड़ेगी.

जून महीने में एकादशी कब पड़ेगी

परम एकादशी

ज्येष्ठ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी जिसे परम एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 11 जून 2026 को पड़ेगी.

निर्जला एकादशी

ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 25 जून 2026 को पड़ेगी.

जुलाई महीने में एकादशी कब पड़ेगी

योगिनी एकादशी

हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और यह 10 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन पड़ेगी. इस दिन स्मार्त इस व्रत को रखेंगे जबकि वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग इसके अगले दिन यानि 11 जुलाई शनिवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे.

देवशयनी एकादशी

आषाढ़ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और यह 25 जुलाई 2026, शनिवार के दिन पड़ेगी.

अगस्त महीने में एकादशी कब पड़ेगी

कामिका एकादशी

भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास के कृष्णपक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और यह 09 अगस्त 2026, रविवार को पड़ेगी.

श्रावण पुत्रदा एकादशी

श्रावण मास के शुक्लपक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और यह 23 अगस्त 2026, रविवार को पड़ेगी. इस दिन स्मार्त इस व्रत को रखेंगे, जबकि वैष्णव परंपरा को मानने वाले इसके अगले दिन यानि 24 अगस्त 2026, सोमवार के दिन व्रत रखेंगे.

सितंबर महीने में एकादशी कब पड़ेगी

अजा एकादशी

भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है. यह नये साल में 07 सितंबर 2026, सोमवार के दिन पड़ेगी.

परिवर्तिनी एकादशी

भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, यह व्रत 22 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन रखा जाएगा.

अक्टूबर महीने में एकादशी कब पड़ेगी

इन्दिरा एकादशी

आश्विन मास के कृष्णपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं. भगवान विष्णु के लिए रखा जाने वाला यह व्रत 06 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन रखा जाएगा.

पापांकुशा एकादशी

आश्विन मास के शुक्लपक्ष की एकादशी यानि पापांकुशा एकादशी 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन पड़ेगी.

नवंबर महीने में एकादशी कब पड़ेगी

रमा एकादशी

कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की एकादशी जिसे रमा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, वह नये साल में 05 नवंबर 2025, गुरुवार के दिन पड़ेगी.

देवुत्थान एकादशी

कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की एकादशी जिसे देवउठनी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 20 नवंबर 2025, शुक्रवार के दिन पड़ेगी. इस दिन स्मार्त एकादशी का व्रत रखेंगे जबकि वैष्णव इसके अगले दिन 21 नवंबर 2025, शनिवार के दिन भगवान विष्णु का यह व्रत रखेंगे. सनातन परंपरा में इसे गुरवायुर एकादशी के रूप में भी जाना जाता है.

दिसंबर महीने में एकादशी कब पड़ेगी

उत्पन्ना एकादशी

मार्गशीर्ष मास के कृष्णपक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है और यह नये साल में 04 दिसंबर 2026, शुक्रवार के दिन पड़ेगी.

मोक्षदा एकादशी

मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी या फिर वैकुण्ठ एकादशी कहते हैं और यह 20 दिसंबर 2026, रविवार के दिन पड़ेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)